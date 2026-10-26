Fiscal de Duarte no asiste a audiencia y el Tribunal Constitucional ordena su conducencia

Parte de los magistrados que integran el Pleno del Tribunal Constitucional (TC). ( FOTOGRAFÍA CEDIDA )

El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ordenó la conducencia de la fiscal titular del Distrito Judicial de Duarte, Smaily Rodríguez, luego de que no compareciera a una audiencia pública de revisión de sentencia de amparo, pese a haber sido citada.

El presidente del TC, magistrado Napoleón R. Estévez Lavandier, dispuso que Rodríguez sea presentada en la sede del tribunal el viernes 30 de octubre, fecha en la que se conocerá el caso en el que figura como parte recurrente.

El proceso corresponde al expediente TC-05-2023-0240, vinculado con la sentencia núm. 136-2023-SSEN-00035, dictada el 3 de abril de 2023 por la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Duarte. Esta decisión fue recurrida en revisión constitucional de sentencia de amparo ante el Tribunal Constitucional.

La audiencia estaba pautada para este lunes 26 de octubre. Sin embargo, la fiscal Rodríguez no se presentó ni ofreció excusas por su ausencia.

Notificarán la orden

Mediante una nota de prensa, el Tribunal Constitucional informó que la orden de conducencia será notificada a la procuradora general de la República para que disponga su ejecución.

La conducencia es una medida que autoriza a las autoridades a llevar ante un tribunal a una persona que no comparece voluntariamente o cuya presencia resulta indispensable para una diligencia.

En la audiencia estuvieron presentes, además del presidente del TC, los magistrados Miguel Aníbal Valera Montero, primer sustituto del presidente; Domingo Gil, Fidias F. Aristy Payano, José Alejandro Vargas Guerrero, Alba Luisa Beard Marcos, José Alejandro Ayuso, María del Carmen Santana de Cabrera, Manuel Ulises Bonnelly Vega, Army Ferreira y Amaury A. Reyes Torres.

Competencias del tribunal

El Tribunal Constitucional es el órgano supremo de interpretación y control de la constitucionalidad. Tiene a su cargo garantizar la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales.

Entre sus competencias figura conocer los recursos de revisión interpuestos contra sentencias dictadas en materia de amparo.