Aplazan incidentado juicio preliminar contra siete procesados por muerte de chofer en Santiago

Parte de los imputados durante su traslado desde la sala de audiencias, bajo custodia de agentes de seguridad ( DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVÁREZ )

El juicio preliminar contra siete personas procesadas por la muerte del chofer del camión recolector de basura Deivy Carlos Abreu Quezada fue aplazado para el próximo 17 de noviembre, durante una audiencia marcada por incidentes entre las partes en el Segundo Juzgado de la Instrucción del distrito judicial de Santiago.

El aplazamiento se produjo, entre otros motivos, porque la defensa de uno de los imputados alegó que el Ministerio Público tiene pendiente la notificación de uno de los discos compactos (CD) que contienen parte de las pruebas del proceso.

El abogado Roberto Pérez, representante de uno de los procesados, explicó que la defensa solicitó la posposición para disponer de esos elementos antes de continuar con la audiencia preliminar.

Aunque reconoció que los aplazamientos son necesarios en determinadas circunstancias, Pérez consideró que estas posposiciones perjudican a los imputados, quienes guardan prisión preventiva.

Manifestó que esperan que el tribunal pueda conocer la audiencia para que se determine la suerte judicial de cada uno.

Incidentes en audiencia

Además, se solicitó que un agente policial que participó en los apresamientos fuera incluido en la etapa preliminar, petición que fue rechazada por el Ministerio Público y los representantes legales de la familia de la víctima.

Durante la jornada también fue rechazada una solicitud de la defensa para que se ordenara la salida de la sala de una parte de los periodistas que cubrían el proceso, bajo el alegato de que la difusión de informaciones podría afectar los intereses de sus representados.

José Martínez Brito, abogado de la familia de la víctima, favoreció la presencia de los medios de comunicación en la audiencia, al considerar que se trata de un proceso público, cuya cobertura debe respetar los derechos fundamentales de las partes y las disposiciones del tribunal.

Asimismo, el jurista defendió la legalidad de las diligencias realizadas durante la investigación y de los arrestos de los imputados.

El representante legal explicó que la audiencia preliminar es una etapa destinada a evaluar las pruebas presentadas por el Ministerio Público, determinar si fueron obtenidas conforme a la ley y establecer cuáles serán admitidas para un eventual juicio de fondo.

Martínez Brito sostuvo que los cuestionamientos de la defensa sobre la legalidad de las actuaciones policiales no invalidan el procedimiento realizado en este caso. Aseguró que los arrestos se ejecutaron conforme a la ley y que las órdenes correspondientes fueron tramitadas por las autoridades.

En la próxima etapa procesal corresponderá determinar cuáles pruebas serán admitidas para el juicio de fondo.

El proceso busca establecer las responsabilidades penales por la muerte de Deivy Carlos Abreu Quezada, conductor de un camión recolector de basura en Santiago, en un caso que ha generado atención pública por las circunstancias en que ocurrió el hecho. El hombre fue perseguido por una turba de motoristas hasta el Palacio de Justicia, donde se resguardó y fue acuchillado.

Imputados

Los imputados por el crimen son Adony Antonio Ureña Ventura, Andrés Monclú González, Carlos Andrés Roa Morán, Miguel García Balbuena, Joanfry Joel Núñez, Juan Carlos Soto Ortiz y Kevin Francisco Metz Cruz.

Además, en la etapa inicial del proceso judicial figura Jhovanny de Jesús Mets Cruz, conocido como "Macho", a quien el tribunal de Atención Permanente impuso tres meses de prisión preventiva como medida de coerción. El imputado fue repatriado desde Jamaica, país al que huyó tras el crimen ocurrido en abril de este año.