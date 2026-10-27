En la Kennedy con Defilló: apresan hombre condenado a 10 años por abuso sexual a menor

El Ministerio Público informó este martes que apresó a un hombre condenado a 10 años de prisión por delitos de abuso sexual y psicológico contra una menor de edad. Su detención se produjo durante un operativo realizado en la avenida John F. Kennedy con la calle Doctor Defilló, en el Distrito Nacional.

Se trata de Henry Arturo Almonte García, arrestado por la Unidad de Captura de Prófugos, Rebeldes y Condenados (Ucaprec), que dirige la fiscal Andry de los Santos.

La detención se produjo luego de que la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) rechazara un recurso de casación presentado por la defensa de Almonte García, dejando confirmada la condena de 10 años de prisión, indica una nota de prensa del MP.

"La decisión está contenida en la sentencia núm. SCJ-SS-26-1310, mediante la cual el alto tribunal desestimó los argumentos del procesado contra el fallo de la Corte de Apelación del Distrito Nacional", acota el documento.

Condena por abuso sexual y psicológico

La sentencia núm. 502-01-2026-SSEN-00036, dictada el 24 de abril de 2026 por la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, ratificó la condena impuesta por el Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.

Almonte García fue declarado culpable de cometer delitos de abuso sexual y psicológico contra la menor, en violación de disposiciones del antiguo Código Penal dominicano y de la Ley 136-03, que establece el sistema de protección de los derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes.

Además de la pena de prisión, la sentencia dispuso el pago de las costas penales del proceso.

En el aspecto civil, el condenado deberá pagar una indemnización de tres millones de pesos (3,000,000 de pesos) a favor de una fundación que ofrece asistencia psicológica a la víctima.

Suprema Corte rechazó recurso

La Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, integrada por los jueces Francisco Antonio Jerez Mena, Nancy Salcedo Fernández, María G. Garabito Ramírez y Yorlin Vásquez Castro, rechazó el recurso de casación tras acoger la petición del Ministerio Público.

De acuerdo con la decisión, la sentencia impugnada contiene una exposición clara, coherente y ordenada de los hechos y fundamentos jurídicos que sustentan el fallo, contrario a los argumentos presentados por la defensa.

Con esa decisión quedó confirmada la condena de 10 años de prisión impuesta al procesado.