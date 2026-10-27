Juezas deciden el lunes sobre incidentes de Jean Alain calificados de "improcedentes" por la Pepca

Juezas del Segundo Tribunal Colegiado escuchan al fiscal de la Pepca, Enmanuel Ramírez. ( IMAGEN CEDIDA POR LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. )

El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional fijó para el próximo lunes 2 de noviembre la audiencia del caso de presunta corrupción administrativa que encabeza el exprocurador general Jean Alain Rodríguez, día en el que emitirá su respuesta a 21 incidentes presentados nuevamente por el exfuncionario y otros acusados.

En su deliberación, las juezas también evaluarán la solicitud de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), que pidió diferir el fallo de los incidentes para abordarlos conjuntamente con el fondo del caso y agilizar el desarrollo del juicio de fondo.

Según una comunicación de prensa, en la audiencia en horas de la tarde del lunes la Pepca calificó los pedimentos de Rodríguez y los demás imputados como improcedentes, argumentando que no se han comprobado irregularidades en la investigación realizada en contra de ellos.

Rodríguez, quien sometió la mayoría de las peticiones, solicitó excluir miles de pruebas documentales y periciales sometidas por el Ministerio Público porque, según afirma, se presentaron fuera de plazos y con otras irregularidades.

El equipo de litigantes del Ministerio Público, encabezado por la procuradora de corte Mirna Ortiz, titular de la Pepca, encabezó el equipo litigante junto a los fiscales Emmanuel Ramírez, Miguel Collado y Melbin Romero.

Las juezas Yissel Soto (presidenta), Clara Castillo y Jarolyn Elizabeth Rosario López, del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, recesaron la audiencia del pasado lunes hasta el próximo día 2 de noviembre, por lo que la vista de este miércoles 28 de octubre no se llevará a cabo.

Desfalco de más de 6 mil millones

El Ministerio Público procesa a Rodríguez Sánchez por presuntamente malversar más de RD$6,000 millones mediante procesos fraudulentos cometidos entre 2016 y 2020, cuando desempeñó la posición de procurador general de la República.

El grupo es acusado por corrupción, cobro de sobornos, desfalco, estafa contra el Estado y lavado de activos.

Los demás imputados

Los que enfrentan actualmente el juicio de fondo junto a Rodríguez Sánchez son el exdirector administrativo de la Procuraduría, Jonnathan Rodríguez Imbert, y el exencargado de la Dirección de Tecnología de la Información y la Comunicación del Ministerio Público, Javier Alejandro Forteza Ibarra.

También enfrentan el juicio el exsubdirector financiero de la Procuraduría General de la República, Alfredo Alexander Solano Augusto, y el exencargado de la División de Compras de la Procuraduría, Jonathan Loanders Medina.

Asimismo, la excoordinadora de la Dirección Administrativa y Financiera de la Procuraduría General, Altagracia Guillén Calzado; el excontador del Ministerio Público, Rafael Antonio Mercedes Marte y la exmiembro del Comité de Compras y Contrataciones de la Procuraduría, Isis Tapia Stefanni.

El Ministerio Público señala también a Ramón Lucrecio Burgos Acosta, Félix Antonio Rosario Labrada, Francis Ramírez Moreno, Alejandro Martín Rosa Llanes, Rolando Sebelén Torres, Braulio Michael Batista Barias, Miguel José Moya y las empresas Desarrollo, Individuo y Organización, DIO, S.R.L., Fire Control Systems S.R.L., y José Luis Liriano y Lirtec S.R.L.