El Tribunal de Atención Permanente de Santiago impuso tres meses de prisión preventiva, como medida de coerción, contra Jhovanny de Jesús Metz Cruz, alias Macho, señalado como el principal implicado en la muerte de Deivy Carlos Abreu Quezada, conductor de un camión recolector de basura.

El imputado deberá cumplir la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación El Pinito, en La Vega, luego de que el tribunal acogiera la solicitud del Ministerio Público.

La fiscal titular de Santiago, Quirsa Abreu, valoró la decisión judicial.

Reacciones oficiales

La fiscal sostuvo que las circunstancias en las que el acusado regresó al país, tras ser repatriado desde Jamaica, donde había ingresado con una identidad falsa para evadir la justicia dominicana, evidencian peligro de fuga.

La representante del Ministerio Público explicó que la investigación continuará con los procedimientos correspondientes para completar la acusación contra el imputado y avanzar hacia la etapa intermedia del proceso.

José Martínez Brito, abogado de la familia de la víctima, manifestó su conformidad con la medida.

Consideró que el plazo permitirá al Ministerio Público completar la acusación contra el procesado y procurar que la audiencia preliminar se celebre con todos los imputados.

El jurista explicó que el proceso contra los demás acusados se encuentra avanzado y que la ausencia de Macho, quien permaneció fuera del país durante aproximadamente siete meses, incidió en el desarrollo del caso.

En tanto, Russell Aracena, abogado del imputado, sostuvo que la defensa ejercerá los recursos legales correspondientes para demostrar la "inocencia" de su cliente.

Señaló que deberán esclarecerse los elementos que sustentan la vinculación de su defendido con el caso.

Detalles del hecho

Según la acusación, Metz Cruz le propinó una estocada que provocó la muerte de Abreu Quezada, de 41 años, en un hecho ocurrido en abril de este año.

El incidente comenzó en la avenida Circunvalación Sur, en el ensanche Bermúdez, cuando una turba de motociclistas intentó obligar al conductor a detener el camión recolector de basura que conducía.

El chofer continuó la marcha al percibir una actitud violenta, lo que habría provocado que el grupo lo persiguiera durante varios kilómetros hasta interceptarlo en el parqueo del Palacio de Justicia de Santiago, donde presuntamente intentó refugiarse.

Sin embargo, fue atacado a golpes y con un arma blanca, agresión que le provocó la muerte.