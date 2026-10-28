Consejo Nacional de la Magistratura continuará el lunes la selección de seis jueces de la Suprema

El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) durante una reunión. ( ARCHIVO DL. )

El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) sesionará el lunes 2 de noviembre, a las 11:30 de la mañana, en el Palacio Nacional, para continuar el proceso de selección de seis integrantes de la Suprema Corte de Justicia (SCJ).

La convocatoria fue realizada por el presidente de la República y titular del CNM, Luis Abinader, tras concluir las vistas públicas de los aspirantes a ocupar las vacantes.

Marco legal

El ministro de Justicia, Antoliano Peralta, informó que la reunión fue convocada de conformidad con el artículo 8 del Reglamento núm. 1-25, que regula la aplicación de la Ley núm. 138-11, Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura, modificada por la Ley núm. 1-25.

La disposición establece que corresponde al presidente de la República, en su condición de titular del Consejo, convocar las reuniones e indicar el objeto de cada sesión.

Según Peralta, el CNM mantiene su compromiso con un proceso de selección ordenado, transparente y ajustado a las normas vigentes.