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Consejo Nacional de la Magistratura continuará el lunes la selección de seis jueces de la Suprema

El ministro de Justicia, Antoliano Peralta, destacó que la reunión se convoca conforme a la normativa vigente que regula el Consejo Nacional de la Magistratura

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    Consejo Nacional de la Magistratura continuará el lunes la selección de seis jueces de la Suprema
    El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) durante una reunión. (ARCHIVO DL.)

    El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) sesionará el lunes 2 de noviembre, a las 11:30 de la mañana, en el Palacio Nacional, para continuar el proceso de selección de seis integrantes de la Suprema Corte de Justicia (SCJ).

    La convocatoria fue realizada por el presidente de la República y titular del CNM, Luis Abinader, tras concluir las vistas públicas de los aspirantes a ocupar las vacantes.

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    Marco legal

    El ministro de Justicia, Antoliano Peralta, informó que la reunión fue convocada de conformidad con el artículo 8 del Reglamento núm. 1-25, que regula la aplicación de la Ley núm. 138-11, Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura, modificada por la Ley núm. 1-25.

    • La disposición establece que corresponde al presidente de la República, en su condición de titular del Consejo, convocar las reuniones e indicar el objeto de cada sesión.

    Según Peralta, el CNM mantiene su compromiso con un proceso de selección ordenado, transparente y ajustado a las normas vigentes.

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