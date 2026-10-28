Aplazan para el viernes medida de coerción contra cuatro colombianos acusados de asaltos en Piantini

Imputados a su llegada a la audiencia. ( CAPTURA DE PANTALLA )

Los cuatro colombianos señalados como presuntos responsables de robos a mano armada en el sector de Piantini, Distrito Nacional, fueron presentados este miércoles ante un juez, quien aplazó para el próximo viernes el conocimiento de la solicitud de medida de coerción.

Según el Ministerio Público, el magistrado Enmanuel López, de la Oficina de Atención Permanente, acogió la solicitud de aplazamiento presentada por la defensa para disponer de más tiempo y aportar pruebas de que los extranjeros comparecerán al proceso penal en su contra.

La defensa procura evitar que los imputados sean enviados a prisión.

Sin embargo, el magistrado indicó que el aplazamiento se debió a la inasistencia de los querellantes.

Los colombianos detenidos son Fabio Nelson Herrera Bedoya, de 45 años; Carlos Andrés López Usuga, de 31; Víctor Alfonzo Salamanca Cruz, de 38, y Diego Alexander Cetina Liberato, de 42.

Según la Policía Nacional, los extranjeros fueron detenidos durante un operativo en el que se les ocupó una pistola calibre 9 milímetros con 13 cápsulas. Además, las autoridades recuperaron un reloj Rolex Cosmograph Daytona de oro de 18 quilates, dos vehículos, una motocicleta y seis teléfonos celulares.

Las investigaciones comenzaron a raíz de varias denuncias, entre ellas la presentada por un ciudadano que reportó haber sido despojado de manera violenta de un reloj Rolex Cosmograph Daytona de oro amarillo.

Asimismo, los investigadores daban seguimiento a un intento de asalto a mano armada contra otro ciudadano, ocurrido en la calle André Julio Aybar, en Piantini. Según las investigaciones, los presuntos responsables habrían intentado despojar a la víctima de una cadena y un reloj Rolex.

Detalles de los asaltos

La solicitud de prisión preventiva fue presentada por la procuradora fiscal Roxanna Campusano, encargada de la Fiscalía Comunitaria de Naco, y establece que los incidentes ocurrieron los días 24 y 25 de octubre en los sectores Piantini y Naco.

Según la investigación preliminar, en el primer caso, Fabio Nelson Herrera Bedoya y Carlos Andrés López Usuga habrían amenazado de muerte con un arma de fuego a un ciudadano e intentado despojarlo de su reloj en el establecimiento Auto Shine, ubicado en la plaza Acrópolis, en Piantini.

La víctima se resistió al asalto mediante un forcejeo y utilizando una silla que había en el lugar, lo que impidió que los presuntos asaltantes lograran su objetivo. El incidente quedó captado por las cámaras de seguridad.

En un segundo hecho, ocurrido en el establecimiento Atelier de Naco, los imputados habrían despojado a otro ciudadano de un reloj Rolex Daytona de oro rosado y 1,500 dólares en efectivo.

Las autoridades identificaron los vehículos presuntamente utilizados por los imputados para seguir a las víctimas y sorprenderlas durante los asaltos.

Los vehículos señalados en la investigación son una motocicleta, una yipeta Ford Escape y un Kia Seltos.