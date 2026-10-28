Santiago Moquete Ortiz, acusado en caso de corrupción, sufre un ACV

Roberto Santiago Moquete Ortiz, uno de los acusados en el presunto caso de corrupción que encabeza el exministro Donald Guerrero, sufrió el pasado lunes un accidente cerebrovascular isquémico agudo que lo mantiene ingresado en la unidad de cuidados intensivos del Centro Médico de Diabetes, Obesidad y Especialidades (Cendoe).

La situación de salud de Moquete Ortiz, quien figura entre los imputados de mayor edad, se suma a la del exsenador Rafael Calderón y del excontralor general Daniel de Jesús Caamaño, quienes también cuentan con licencias médicas.

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Las frecuentes complicaciones de salud del exlegislador motivaron la separación de su proceso judicial del de los demás acusados para permitir que avanzara el juicio. Este miércoles, el Ministerio Público solicitó la misma medida para Caamaño.

Situación actual

Ante este panorama, el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional reprogramó para el 4 de noviembre la audiencia del juicio de fondo prevista para este miércoles.