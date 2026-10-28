Dictan tres meses de prisión contra adolescente vinculado a muerte de sargento policial en Santiago

Instalaciones del Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes de Santiago, donde se conoció la medida de coerción contra el adolescente vinculado a la muerte de un agente policial ( ANEUDY TAVÁREZ )

Un juez del Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes del distrito judicial de Santiago impuso tres meses de privación de libertad a un adolescente de 17 años, vinculado con la muerte a tiros de un sargento de la Policía Nacional, ocurrida el pasado jueves 22 de octubre en el distrito municipal de La Canela.

El adolescente, cuya identidad se omite por razones legales, deberá cumplir la medida en un centro para menores de edad en la ciudad de La Vega.

Asimismo, el tribunal dispuso el anticipo de prueba para el próximo 16 de noviembre, como parte del proceso judicial relacionado con el caso.

Medidas judiciales

El adolescente habría participado en el hecho junto a Steven Antonio Sandoval Bautista, alias el Vico, de 21 años. La audiencia para conocer la medida de coerción contra este último fue aplazada para el próximo viernes, luego de que su defensa solicitara tiempo para estudiar el expediente.

Ambos son procesados por la muerte de José Ramón Henríquez Mejía, sargento de la Policía Nacional adscrito a la Dirección Central de Investigación (Dicrim), quien falleció a causa de varios impactos de bala.

El hecho ocurrió en las inmediaciones del centro educativo Manuel de Jesús Luciano Méndez, en La Canela, cuando dos personas que se desplazaban en una motocicleta habrían atacado a tiros al agente, quien se encontraba realizando labores de inteligencia.

Reacciones de los familiares

Los familiares del sargento esperan que los responsables sean sancionados conforme a la ley.

Lucía Mejía Ventura, madre de la víctima, expresó su dolor por la muerte de su hijo, quien dejó tres hijos en la orfandad.

"Mi hijo tenía familia. Era un hijo bueno, un buen padre y una buena persona con sus amistades", manifestó la mujer, al pedir que el caso no quede impune.

Melissa Mejía, prima del agente, describió a Henríquez Mejía como una persona ejemplar.

Aseguró que, además de su labor policial, el sargento atendía un negocio de cafetería en su tiempo libre.

La familiar insistió en que se debe profundizar la investigación para establecer las responsabilidades penales correspondientes.