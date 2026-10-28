La fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, afirmó este miércoles que, como abogada, entiende que no hay dolo eventual en el caso Jet Set porque la legislación dominicana no admitía esa figura, aunque expresó satisfacción personal con el cambio de calificación en el proceso contra los hermanos Antonio y Maribel Espaillat.

"Como abogada, siempre he entendido que no había dolo eventual porque nuestra legislación no lo toleraba", declaró al ser consultada sobre la decisión judicial.

Ramos distinguió su posición jurídica de su valoración personal sobre el proceso por el desplome del techo de la discoteca.

"Si yo te doy mi opinión como abogada es una y como persona es otra", manifestó.

"Como persona, realmente me siento hasta contenta de que haya existido el cambio de calificación, pero como jurista tengo que ser objetiva, tengo que ser sensata", agregó.

La fiscal señaló que la magnitud de la tragedia y las emociones que ha generado hacen de este un caso particular.

"Ustedes saben que el caso Jet Set es un caso muy particular, es un caso donde hay muchas emociones envueltas y es la tragedia más importante que ha ocurrido en el país en los últimos años", sostuvo.

Ramos habló en la actividad "Del algoritmo al propósito, el futuro no es tecnológico. El futuro es humano, o no lo será", desarrollada en el hotel El Embajador.

Descarta que el proceso fracase

Pese a sus reservas jurídicas, Ramos descartó que el cambio de calificación pueda provocar el fracaso del proceso. Explicó que las juezas del Primer Tribunal Colegiado tendrán la facultad de valorar las pruebas y determinar la calificación que corresponde a los hechos.

"No, no se va a caer, porque eventualmente ya las tres juezas que van a conocer el proceso en el Primer Tribunal Colegiado tendrán la oportunidad de valorar la prueba", respondió.

"Ellas podrán fallar, no importa si sea homicidio involuntario o dolo eventual. Ellas van a poder tomar una decisión, eso no va a afectar en lo absoluto", aseguró.

"Al contrario, estamos hablando que pasamos de un juez a que lo conozcan tres jueces", añadió.

Las razones del juez

Consultada sobre el fundamento legal para aplicar el dolo eventual, dadas sus consideraciones sobre esa figura, Ramos señaló que es necesario examinar los argumentos del juez que dispuso la modificación.

"Lo que pasa es que ya hay que ver la decisión, la decisión es bastante extensa", expresó.

Detalles del caso Jet Set

Según explicó, el magistrado expuso sus razones para considerar que las pruebas permitían valorar si los imputados conocían los problemas del establecimiento y habían tenido la posibilidad de corregirlos.

"Él tuvo sus razones para poder haber entendido que cuando se produjo la prueba, ellos habían visto el problema que había sucedido y que por tanto ellos pudieron haberlo subsanado", afirmó.

La defensa de Antonio y Maribel Espaillat ha recurrido el cambio de calificación por considerar que la aplicación del dolo eventual vulnera principios del ordenamiento penal dominicano.

El proceso se sigue por el desplome del techo de la discoteca Jet Set, ocurrido el 8 de abril de 2025, que dejó 236 personas fallecidas y más de 180 heridas.

La responsabilidad penal de los imputados y la calificación definitiva de los hechos deberán ser determinadas por el tribunal competente.