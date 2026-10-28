Condenan a dos hombres a 15 años cada uno por diferentes homicidios

Dos hombres fueron condenados a 15 años de prisión cada uno por la muerte de dos personas en hechos ocurridos en los sectores Cancino Adentro y Los Minas, del municipio Santo Domingo Este, según informó este miércoles el Ministerio Público.

En el primer caso, Daury Henríquez Castro fue condenado por la muerte de Erick Ortiz Senatus, a quien le propinó una estocada con un arma blanca en el costado izquierdo, el 11 de octubre de 2025, alrededor de las 11:30 de la noche, en el sector Cancino Adentro.

De acuerdo con el expediente presentado por el Ministerio Público, el hecho ocurrió cuando Ortiz Senatus se encontraba en la residencia de una amiga, adonde había acudido a buscar unos productos comestibles. Henríquez Castro se presentó al lugar y lo atacó con un arma blanca, en medio de problemas personales que ambos habían tenido.

La condena fue dictada por el Primer Tribunal Colegiado de Santo Domingo Este.

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Por este caso, el órgano acusador solicitó una condena de 30 años de prisión, pero el Primer Tribunal Colegiado de Santo Domingo Este impuso 15 años de cárcel, que el condenado deberá cumplir en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, en San Cristóbal.

La otra muerte fue ejecutada a tiros

En el segundo caso, Alexander Mejía Mora, conocido como Alex, y/o Livio Alexander Mejía Mora, fue condenado a 15 años de prisión por la muerte de Cristofer García, ocurrida durante un tiroteo en el sector Los Minas, el 11 de enero de 2024.

Según el expediente instrumentado por el Ministerio Público, el hecho se produjo luego de que Mejía Mora acudiera al lugar donde su pareja compartía con otras personas y la abofeteara. Tras la intervención de los presentes, el procesado se retiró y regresó minutos después con un arma de fuego, acompañado de otros dos hombres.

Los tres, que se desplazaban en dos motocicletas, realizaron varios disparos y uno de los proyectiles impactó a García, quien falleció a consecuencia de las heridas.

En este proceso, el Ministerio Público también solicitó una pena de 30 años de prisión. Sin embargo, el Segundo Tribunal Colegiado de Santo Domingo Este condenó a Mejía Mora a 15 años de cárcel y ordenó el pago de una indemnización de un millón de pesos a los familiares de la víctima. La sentencia deberá cumplirse en el Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras, en el municipio San Antonio de Guerra, provincia Santo Domingo.