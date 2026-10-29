Abogado de madre de menor en caso Wander Franco recurrirá en casación ratificación de condena

José Tomás Díaz, abogado de Martha Vanessa Chevalier, madre de la menor de edad víctima en el caso contra el pelotero Wander Franco ( DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVÁREZ )

El abogado José Tomás Díaz, representante legal de la madre de la menor de edad vinculada al caso del pelotero Wander Franco, anunció este jueves que recurrirá en casación la decisión de la Corte de Apelación de Puerto Plata, al considerar que la sentencia presenta vicios que justifican su impugnación.

Reacción del abogado

El jurista manifestó su inconformidad con el fallo que ratificó la condena de 10 años de prisión contra Martha Vanessa Chevalier por los delitos de explotación sexual comercial contra su hija y lavado de activos, así como otras disposiciones que afectan a su representada.

Díaz explicó que, antes de formalizar el recurso, debe obtener y estudiar la sentencia íntegra para conocer los fundamentos jurídicos que llevaron a los jueces a adoptar su decisión, tanto en lo relativo a Franco como a su representada.

"Es evidente que no estamos conformes con la decisión. Lo primero será tenerla en mano y estudiarla para ver cuál ha sido el criterio que ha utilizado la Corte para agravar prácticamente las condiciones de los recurrentes", expresó.

El abogado sostuvo que la decisión de la corte modificó sustancialmente la situación judicial de Franco, mientras que, en el caso de Chevalier, ratificó la sentencia recurrida.

"Tan pronto tengamos la sentencia en mano, daremos los pasos de lugar. Entendemos y adelantamos desde ahora que la misma será recurrida en casación, precisamente por entender que la sentencia, aunque reiteramos que no la tenemos en mano, adolece de vicios que la hacen recurrible", afirmó.

Decomiso de sus bienes y dinero

Además de confirmar la pena de 10 años de prisión, que Chevalier deberá cumplir en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Mujeres, en Santiago, la corte ratificó el pago de una multa equivalente a 30 salarios mínimos y dispuso el decomiso de sus bienes y recursos vinculados al proceso.

Entre los bienes figura un solar de 600 metros cuadrados ubicado en Villa Montellano, un vehículo del año 2023 y dinero depositado en el Banco Agrícola de la República Dominicana, sucursal Puerto Plata.

Las disposiciones también incluyen el decomiso de 2,100,000 de pesos, 68,500 dólares y otros 800,000 pesos, de acuerdo con los detalles del fallo suministrados por el Ministerio Público.