Aplazan para el sábado coerción a mayor del Ejército vinculado a 243 kilos de cocaína

Imagen de archivo del Palacio de Justicia de Santo Domingo Oeste. ( DIARIO LIBRE )

La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste aplazó para el próximo sábado 31 de este mes de octubre el conocimiento de la solicitud de medida de coerción contra el mayor del Ejército Jorge Nicolás Giovanni Eusebio Bretón (el Guardia), vinculado a 237 paquetes de cocaína, con un peso de 243 kilogramos, ocupados en una gallera en Pedro Brand, en julio de este año.

La solicitud de coerción se intentó conocer el pasado miércoles 28, pero fue postergada al acogerse una solicitud de la defensa del imputado, según se informó a Diario Libre.

Según el Ministerio Público, Eusebio Bretón fue arrestado por la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) cuando se disponía a salir hacia los Estados Unidos por el Aeropuerto Internacional de las Américas (AILA).

La procuradora adjunta Sourelly Jáquez, titular de la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Drogas Narcóticas, y el fiscal Andrés Mena Marte, presentaron la solicitud de medida de coerción conjuntamente con la Fiscalía de Santo Domingo Oeste.

El órgano recordó, al dar a conocer la solicitud de medida de coerción contra el Guardia, que los paquetes de droga fueron ocupados el 18 de julio, durante un operativo realizado en una gallera ubicada en el kilómetro 36 de la autopista Duarte.

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Otro hombre guarda prisión por el caso

Durante el allanamiento fue arrestado el imputado Alex Orlando Raposo Gómez, a quien el pasado mes de julio les fueron impuestos tres meses de prisión preventiva y a ser cumplida en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Las Parras, ubicado en el municipio de San Antonio de Guerra, provincia Santo Domingo.

De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, las sustancias controladas fueron encontradas dentro de una camioneta Chevrolet Silverado, negra, ocultas en diferentes compartimientos tipo caleta.

Durante el allanamiento, también fueron ocupados RD$296,000.00 en efectivo, dentro de un vehículo Toyota Corolla, negro, con placa de exhibición PP908736; una escopeta calibre 12, de marca no legible, serie 11205324; un rifle de perdigones, marca no visible; un chaleco antibalas con las letras "Policía Nacional"; un binocular de visión nocturna digital, entre otros objetos.