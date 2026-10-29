El CNM se reunirá el lunes para deliberar sobre la elección de nuevos jueces de la Suprema

El senador Omar Fernández, el presidente del Tribunal Constitucional, Napoleón Estévez Lavandier; el presidente del Senado, Ricardo de los Santos; el presidente Luis Abinader, el presidente de la Suprema Corte, Luis Henry Molina; el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, la jueza Nancy Salcedo y el diputado Tobías Crespo, durante una sesión. ( CEDIDA POR LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA )

El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) se reunirá el próximo lunes 2 de noviembre, en una sesión en la que podría definir quién ocupará la presidencia de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y escoger a los seis magistrados que completarán la matrícula del alto tribunal.

La reunión se producirá después del aplazamiento de las deliberaciones previstas para el pasado 23 de octubre, una decisión que generó incertidumbre y dio paso a distintos reclamos de organizaciones de la sociedad civil, juristas y representantes del sector judicial sobre cómo debe quedar conformada la Suprema. La convocatoria es para las 11:30 de la mañana, en el Palacio Nacional.

Entre las principales peticiones figura que al menos cuatro de las seis plazas disponibles sean ocupadas por mujeres, que la presidencia del tribunal recaiga en un juez de carrera y que las designaciones respondan a criterios de mérito, capacidad e independencia, sin compromisos políticos.

Los puestos pendientes corresponden al presidente de la Suprema, Luis Henry Molina, y a los magistrados Nancy Salcedo Fernández, Fran Soto y María Garabito, quienes decidieron no optar por un nuevo período. También están las vacantes de Francisco Antonio Jerez Mena y Vanessa Acosta Peralta, evaluados por el CNM, pero no ratificados.

La escogencia se encuentra pendiente desde hace varios meses, debido a que los períodos de los magistrados que deben ser sustituidos están vencidos.

Reclaman mayor presencia femenina

Uno de los principales planteamientos ha sido el de Participación Ciudadana, cuyo coordinador, Francisco -Pancho- Álvarez, considera que la renovación de la Suprema representa una oportunidad para fortalecer la carrera judicial y corregir el desequilibrio entre hombres y mujeres en el tribunal.

Álvarez recordó que actualmente solo dos de los 17 integrantes de la Suprema son mujeres, por lo que entiende necesario que al menos cuatro de las seis plazas disponibles sean asignadas a magistradas.

"Se espera que, de las seis personas que se designen, por lo menos cuatro —ojalá cinco— sean mujeres", expresó.

El representante de Participación Ciudadana también ha insistido en que la presidencia del alto tribunal sea ocupada por un juez proveniente de la carrera judicial, aunque reconoció que la Constitución permite escoger a una persona ajena a ese sistema.

Una posición similar expresó el diputado de la Fuerza del Pueblo y miembro del CNM, Tobías Crespo, quien favorece que cuatro o cinco de los seis puestos sean ocupados por mujeres.

Sin embargo, Crespo restó importancia al aplazamiento de las deliberaciones, al señalar que situaciones similares se han presentado anteriormente en el Consejo.

Transparencia e independencia

La Red de Observadores por la Institucionalidad (ROI) también reclamó que la selección garantice independencia judicial, transparencia y respeto a la carrera judicial.

La organización considera que los nuevos integrantes de la Suprema, especialmente quien asuma su presidencia, deben ser escogidos por su trayectoria, integridad, preparación profesional e independencia de criterio.

Además, solicitó la publicación oportuna de las actas del CNM y de las razones por las cuales fueron rechazadas las objeciones presentadas contra los aspirantes.

Por su parte, el exjuez del Tribunal Constitucional Jottin Cury David sostuvo que la escogencia debe estar sustentada en la capacidad y los méritos de los candidatos, sin responder a conveniencias políticas.

"Lo ideal es que se escojan los mejores", expresó el jurista, quien advirtió que la influencia de intereses políticos puede afectar la credibilidad de las instituciones judiciales.

El abogado Carlos Balcácer también pidió que las designaciones no respondan a compromisos destinados a proteger a determinados actores políticos frente a eventuales procesos judiciales.

Mientras, el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) reclamó garantizar la participación de las mujeres y de los abogados de ejercicio independiente en la nueva composición del tribunal.

La Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE), a través de su presidente, Boris de León Reyes, también abogó por una selección objetiva, transparente y basada en la meritocracia.

El dirigente empresarial sostuvo que existen candidatos preparados tanto dentro como fuera de la carrera judicial y que lo fundamental es que las designaciones fortalezcan la legitimidad de la Suprema.

Preocupación por la demora

La prolongación del proceso también ha generado cuestionamientos sobre el funcionamiento del alto tribunal.

La Alianza Dominicana Contra la Corrupción (Adocco) advirtió que los despachos de los seis magistrados que no continuarán en la Suprema se encuentran cerrados, situación que, según la organización, genera incertidumbre sobre la atención de los asuntos bajo su responsabilidad.

La entidad calificó el escenario como un "limbo institucional" y pidió aclarar cómo se están ejerciendo las funciones jurisdiccionales y administrativas durante la transición.

En cambio, el magistrado Francisco Ortega Polanco recordó que la administración de justicia no depende de una persona ni de una designación, sino de una estructura integrada por cientos de jueces que continúan ejerciendo sus funciones.

Con estos planteamientos sobre la mesa, el CNM volverá a reunirse el lunes con la posibilidad de poner fin a la espera por la nueva integración del alto tribunal.