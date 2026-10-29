Corte de Apelación condena a tres años de prisión suspendida a Wander Franco

La Corte de Apelación del distrito judicial de Puerto Plata condenó al pelotero Wander Franco a tres años de prisión suspendida, bajo condiciones, por el caso de abuso sexual y psicológico contra una adolescente.

El tribunal también impuso al deportista una multa equivalente a tres salarios mínimos.

La corte dispuso que el jugador cumpla una serie de condiciones durante el período de suspensión de la pena.

Entre ellas figuran someterse a la vigilancia que determine el juez de ejecución de la pena, abstenerse de visitar lugares frecuentados por la víctima y evitar cualquier contacto, comunicación o relación sexual con ella mientras sea menor de edad.

El tribunal advirtió a Franco que el incumplimiento de cualquiera de estas condiciones podría provocar la revocación de la suspensión y obligarlo a cumplir íntegramente la condena en el Centro de Corrección y Rehabilitación San Felipe, en Puerto Plata.

Asimismo, ordenó el decomiso, a favor del Estado dominicano, de 2.1 millones de pesos vinculados al caso.

Recursos de apelación

La decisión se produjo tras el conocimiento de los recursos de apelación interpuestos contra la sentencia del Tribunal Colegiado del distrito judicial de Puerto Plata, que había declarado culpable al pelotero y le había concedido el perdón judicial.

El Ministerio Público había solicitado la revocación parcial de esa decisión y la imposición de una condena de cinco años de prisión contra Franco.

Por su parte, la Corte ratificó la condena de 10 años de prisión impuesta a Martha Vanessa Chevalier, madre de la adolescente, quien también había recurrido la sentencia por presuntas violaciones durante el proceso.

El tribunal rechazó los recursos de apelación presentados por los imputados, conforme a los motivos expuestos en su decisión.

Wander Franco y Martha Vanessa Chevalier estuvieron representados por sus abogados durante la audiencia en la que la Corte emitió su decisión.

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