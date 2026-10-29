Rosalba Ramos reconsidera declaraciones sobre dolo eventual en caso Jet Set

La fiscal Rosalba Ramos se pronunció sobre el dolo eventual en la legislación dominicana y el caso Jet Set. ( ARCHIVO DL. )

La fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, reconsideró sus declaraciones sobre el dolo eventual en el caso Jet Set y sostuvo en X que lo improcedente era la apelación de los hermanos Espaillat, pese a haber afirmado ante periodistas que, como abogada, entendía que la legislación dominicana no admitía esa figura jurídica.

"Lo único que no va a proceder y que, por tanto, es improcedente para mí, es la apelación a la decisión de variación de la calificación jurídica en el caso Jet Set", escribió la magistrada.

Su explicación posterior situó la controversia en el recurso presentado por la defensa de Antonio y Maribel Espaillat contra la decisión que modificó la calificación de los hechos, de homicidio involuntario a homicidio por dolo eventual.

Sin embargo, durante el intercambio con la prensa, Ramos había expresado reservas sobre la figura jurídica y diferenciado su criterio profesional de su satisfacción personal con la decisión.

"Como abogada, siempre he entendido que no había dolo eventual porque nuestra legislación no lo toleraba", manifestó.

La declaración respondió a una pregunta sobre cómo justificaba el dolo eventual en este proceso.

"Bueno, miren, mi opinión, si yo te doy mi opinión como abogada es una y como persona es otra", comenzó diciendo la fiscal.

A continuación, expuso su interpretación jurídica y reconoció que, desde una perspectiva personal, estaba satisfecha con el cambio de calificación.

"Ahora, como persona, realmente me siento hasta contenta de que haya existido el cambio de calificación, pero como jurista tengo que ser objetiva, tengo que ser sensata", agregó.

Ramos señaló también que el caso era particularmente sensible por la cantidad de víctimas y las emociones involucradas.

Argumento sobre la apelación

En su publicación en X, la fiscal reconoció que los imputados tienen derecho a recurrir la decisión, aunque consideró que la apelación no debe prosperar porque el tribunal que conocerá el juicio ya está apoderado.

"Aunque dicha apelación es un derecho que les asiste a los imputados y forma parte de la estrategia de su defensa, entiendo que no procede, toda vez que el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional ya se encuentra apoderado del proceso", escribió.

Esta explicación no abordó directamente su afirmación anterior sobre la incompatibilidad del dolo eventual con la legislación dominicana.

En el mismo mensaje, Ramos expresó confianza en el criterio del juez Franny González Castillo, quien dispuso la modificación.

"En cuanto a la decisión del magistrado Franny González Castillo, considero que, dada su trayectoria y experiencia, pudo identificar, durante la valoración de las pruebas que le fueron presentadas, elementos que lo llevaron a modificar la calificación jurídica de los hechos", señaló.

Descarta que el proceso fracase

Durante sus declaraciones ante periodistas, Ramos también fue consultada sobre si la controversia podía provocar que el proceso judicial fracasara.

"No, no se va a caer, porque eventualmente ya las tres juezas que van a conocer el proceso en el Primer Tribunal Colegiado tendrán la oportunidad de valorar la prueba", respondió.

Añadió que las magistradas podrían emitir una decisión independientemente de que la calificación definitiva fuera homicidio involuntario o dolo eventual.

"Ellas van a poder tomar una decisión, eso no va a afectar en lo absoluto", afirmó.