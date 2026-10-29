Imponen coerción a dos brigadistas tras ocuparles 18 medidores eléctricos

Parte de los 18 medidores eléctricos encontrados en el interior del vehículo donde se trasladaban los brigadistas. ( FOTOGRAFÍA CEDIDA )

Un tribunal impuso medidas de coerción contra dos brigadistas de una empresa contratista, luego de que las autoridades ocuparan 18 medidores eléctricos en el vehículo en el que se desplazaban durante un operativo realizado en Villa Mella, Santo Domingo Norte.

Los imputados son Ramón Alberto Morla Pimentel y Jesús Manuel García Cuevas, brigadistas de la empresa contratista Grupo Soluciones Energéticas Soles, SRL, detalla un comunicado de la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste).

Las medidas judiciales consisten en una garantía económica de RD$25,000 en efectivo para cada imputado, presentación periódica e impedimento de salida del país, mientras continúa el proceso judicial correspondiente.

La detención se produjo el pasado 21 de octubre, aproximadamente a la 1:25 de la tarde, durante una intervención realizada por miembros de la División de Investigaciones de la Policía Nacional, con el apoyo de la Policía Preventiva y del Departamento de Seguridad Física de la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste).

Durante el procedimiento, las autoridades localizaron y ocuparon 18 medidores eléctricos en el interior del vehículo utilizado por los brigadistas.

Siete equipos bajo verificación

Como parte de las verificaciones realizadas, Edeeste identificó que siete de los equipos presentaban antecedentes de irregularidades en sus registros internos, al figurar como no localizados físicamente desde años anteriores. Entre estos había medidores asociados a denuncias de robo formalizadas mediante actas policiales.

En ese sentido, la distribuidora reiteró que mantiene una política de tolerancia cero frente a las actuaciones irregulares y que continuará colaborando con las autoridades para el esclarecimiento de los hechos, respetando el debido proceso y las responsabilidades que correspondan conforme a la ley.

Asimismo, exhortó a la ciudadanía a denunciar, a través de sus canales oficiales, cualquier irregularidad relacionada con la manipulación de equipos eléctricos, las conexiones no autorizadas o los cobros indebidos.