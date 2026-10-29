La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, advirtió este jueves sobre la amenaza que representan las drogas sintéticas y señaló el criptolavado y la venta de estas sustancias por internet entre los desafíos que hacen necesario fortalecer la cooperación entre los países de la región.

La funcionaria consideró necesario aunar esfuerzos frente a las nuevas amenazas y valoró que los congresos de la región estén trabajando de manera conjunta, con asistencia técnica de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y de Estados Unidos.

Reynoso se expresó durante una reunión del Foro de Presidentes y Presidentas de Poderes Legislativos de Centroamérica, la Cuenca del Caribe y México (Foprel), celebrada este jueves en el Congreso Nacional.

"Es evidente que las drogas sintéticas son una amenaza real", manifestó la procuradora, al referirse a los desafíos que enfrenta la región en materia de seguridad.

En sus declaraciones, también mencionó el criptolavado y la venta en línea de drogas sintéticas como parte de los fenómenos que hacen necesario coordinar esfuerzos entre los países.

La titular del Ministerio Público valoró que los poderes legislativos de la región se estén uniendo para responder a estas amenazas, con el apoyo técnico de organismos internacionales y de Estados Unidos.

"Que los distintos congresos de la región se estén uniendo con asistencia técnica como lo está haciendo la OEA, también Estados Unidos de Norteamérica a través de INL, es muy valioso", expresó.

Amenazas más allá de las fronteras

Reynoso sostuvo que la cooperación entre los países no debe limitarse a las fronteras de la región, ya que los acontecimientos que se producen en América Latina y el Caribe también tienen repercusiones en otras partes del mundo.

En ese sentido, consideró que la coordinación entre las instituciones y los países constituye un esfuerzo para construir sociedades más seguras, tanto para las generaciones actuales como para las futuras.

La procuradora reiteró que la cooperación frente a estas amenazas es una necesidad que el Ministerio Público y la Procuraduría General de la República han planteado en otros escenarios.

"Es muy valioso este encuentro porque nosotros hemos dicho en otros escenarios y hoy lo reiteramos, la necesidad de que ante esas amenazas convergentes se puedan aunar esfuerzos", expresó.