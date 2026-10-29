El cabo del Ejército Gerson Sánchez Bran fue sentenciado a 10 años de prisión en el 2018 y en junio de este 2026 se encontraba en libertad e imputado de la desaparición de la joven Johanna Lisbeth Contreras, de 22 años y madre de un niño de cuatro.

La madre de la joven desaparecida ha recurrido en varias ocasiones a los medios y se manifestó este jueves en el Palacio de Justicia para que se haga justicia por su hija, a quien, según relató, Sánchez Bran habría confesado que mató y la lanzó al mar.

El militar cumple prisión preventiva por el caso de Johanna Lisbeth. "He sentido que han tenido mucha dejadez. He sentido que se han descuidado con el caso de mi hija", se quejó Israelina Contreras, progenitora de Johanna.

Relacionó el caso de su hija con otras de extranjeros en los que, afirmó, "aparecen todos los equipos" para la búsqueda, mientras que Johanna Lisbeth, dijo, solo se le buscó una sola vez en el mar Caribe.

Sostuvo que el cabo del Ejército estaba interesado en sostener una relación con su hija después que salió de la cárcel, en donde dijo solo duró dos de los diez años a los que se le condenó. La joven desaparecida lo habría rechazado.

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Sánchez Bran fue sentenciado a finales por la muerte del capitán del Ejército Máximo Familia Valdez. La condena fue confirmada por la corte.

Otras madres que demandan justicia por muerte de sus hijos

Junto a Israelina Contreras se manifestaron Maribel Pérez, madre de Maiki Antonio Cabrera y ultimado en Cristo Rey; Yahaira Martínez, cuyo hijo, Nerfi Johairo Cruz, fue asesinado en la 42 del Capotillo en el 2024; y Angelina Sánchez Reinoso, progenitora de Joanca Natali Montero Sánchez, quien perdió la vida a manos de sicarios en Los Mina.

Maribel Pérez advirtió que no va a desistir en su demanda de justicia por la muerte de Maiki, quien recibió un tiro por la espalda de su agresor que le segó la vida.

"Yo soy una muerte en vida ya, yo no voy a desistir", indicó Pérez.

Angelina Sánchez explicó que Joanca Natali fue acribillada por un sicario en noviembre del 2023, cuyo autor material fue condenado, pero quien mandó a matarla está libre en España.

Manifestó su frustración porque no siente apoyo por parte de las autoridades, las que, afirma, no han procurado llevar al banquillo de los acusados a quien pagó por la muerte de Natali.