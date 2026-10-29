Poder Judicial reporta que el 80 % de las salas está al día

Los datos figuran en el informe de desempeño 2019-2026, que recoge los resultados de la gestión encabezada por Luis Henry Molina. ( ARCHIVO DIARIO LIBRE )

El Poder Judicial asegura que el 80 % de las salas de tribunales del país estaba al día en enero de 2026 y que la Suprema Corte de Justicia resuelve el 90 % de sus casos en un año o menos.

Los datos figuran en el informe de desempeño 2019-2026, que recoge los resultados de la gestión encabezada por Henry Molina y atribuye las mejoras a reformas legales, cambios administrativos y digitalización.

Según el documento, el tiempo promedio de tramitación del recurso de casación bajó de 707 a 27 días. La Suprema Corte reporta que el 80 % de los casos penales se decide en tres meses.

Avances en digitalización

En materia digital, más de 45,000 usuarios gestionaban expedientes mediante estas plataformas al cierre de junio de 2026. La tramitación digital penal aumentó del 5 % al 24 %, superando la meta institucional del 15 %.

El informe destaca que el índice de transparencia de la institución pasó del 41 % al 100 % y que más de 450,000 decisiones judiciales están disponibles para consulta.

Desafíos y objetivos futuros

Aunque reconoce desafíos para consolidar la digitalización, plantea como objetivo del Plan Justicia del Futuro 2034 resolver definitivamente los conflictos en un promedio de un año o menos.

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