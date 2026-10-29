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Poder Judicial reporta que el 80 % de las salas está al día

Los datos figuran en el informe de desempeño 2019-2026, que recoge los resultados de la gestión encabezada por Henry Molina

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    Poder Judicial reporta que el 80 % de las salas está al día
    Los datos figuran en el informe de desempeño 2019-2026, que recoge los resultados de la gestión encabezada por Luis Henry Molina. (ARCHIVO DIARIO LIBRE)

    El Poder Judicial asegura que el 80 % de las salas de tribunales del país estaba al día en enero de 2026 y que la Suprema Corte de Justicia resuelve el 90 % de sus casos en un año o menos.

    Los datos figuran en el informe de desempeño 2019-2026, que recoge los resultados de la gestión encabezada por Henry Molina y atribuye las mejoras a reformas legales, cambios administrativos y digitalización.

    Según el documento, el tiempo promedio de tramitación del recurso de casación bajó de 707 a 27 días. La Suprema Corte reporta que el 80 % de los casos penales se decide en tres meses. 

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