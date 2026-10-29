Raquel Peña: "RD está a las puertas de una transformación tecnológica sin precedentes"

La vicepresidenta de la República, Raquel Peña. ( CEDIDA POR LA VICEPRESIDENCIA )

La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, afirmó este jueves que la República Dominicana se encuentra ante una transformación tecnológica que podría generar empleos de calidad, atraer inversiones y fortalecer su posicionamiento regional en materia de innovación.

"La República Dominicana está a las puertas de una transformación tecnológica sin precedentes, con capacidad para impulsar empleos de calidad, atraer nuevas inversiones y consolidarnos como un referente regional en innovación y desarrollo tecnológico", expresó Peña durante la apertura de Open Fair 2026, un encuentro organizado por la empresa Cecomsa.

La vicepresidenta destacó que el Gobierno del presidente Luis Abinader impulsa iniciativas para ampliar las capacidades tecnológicas del país y generar condiciones favorables para la inversión en sectores vinculados con la economía digital.

Entre estas acciones mencionó la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, los acuerdos de cooperación tecnológica con empresas como Google y las iniciativas relacionadas con NVIDIA y el desarrollo de la industria de semiconductores.

Peña también señaló que la formación del talento humano es fundamental para aprovechar las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías y responder a las necesidades de un mercado laboral en constante transformación.

Innovación y transformación digital de las empresas

La vicepresidenta ofreció estas declaraciones durante la primera edición de Open Fair 2026, un encuentro que reunió a representantes de empresas tecnológicas internacionales y del sector empresarial dominicano para intercambiar conocimientos y explorar oportunidades de innovación.

La actividad, celebrada bajo el lema «Innovación que nos conecta», contó con la participación de empresas como Dell Technologies, Microsoft, Cisco, Fortinet y Kaspersky, que presentaron soluciones relacionadas con inteligencia artificial, ciberseguridad y otras áreas tecnológicas.

El programa incluyó conferencias especializadas, demostraciones de herramientas tecnológicas y espacios de intercambio entre empresarios y expertos del sector.

Durante el encuentro, la directora administrativa de Cecomsa, Marlene Rosario, destacó los 39 años de trayectoria de la empresa y explicó que Open Fair busca acercar las principales marcas tecnológicas a los responsables de los procesos de transformación digital en las organizaciones dominicanas.

La iniciativa también procura facilitar el acceso de las empresas nacionales a herramientas y conocimientos que contribuyan a mejorar su productividad y sus procesos de modernización.

En la actividad participaron los ejecutivos de Cecomsa Fernando Rosario, Ricardo Rodríguez, identificado como CEO de la empresa, Román Rosario, Ramón Alvarado, Marlene Rosario y el gerente regional, Aldo Cepeda.

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