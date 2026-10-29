Suprema Corte actualiza reglamento de jueces de ejecución de la pena

La nueva normativa adecúa las funciones del Juez de Ejecución de la Pena a las disposiciones del Código Procesal Penal ( FOTOGRAFÍA CEDIDA )

La Suprema Corte de Justicia (SCJ) aprobó una resolución que actualiza el Reglamento del Juez de Ejecución de la Pena, con el objetivo de adaptarlo a los cambios introducidos en el nuevo Código Procesal Penal mediante la Ley 97-25.

La medida, contenida en la Resolución 95-2026, del 17 de septiembre de 2026, modifica la Resolución 30-2025 para armonizar las funciones y los procedimientos de los jueces de ejecución de la pena con la legislación vigente.

Según informó la Suprema Corte de Justicia, la actualización incluye la revisión de las referencias normativas y la numeración de los artículos modificados por la reforma del Código Procesal Penal.

Alcance de la resolución

El nuevo reglamento se aplica a todos los jueces del sistema de justicia penal y establece las atribuciones del juez de ejecución de la pena, así como las actividades y los principales procedimientos correspondientes a esta etapa del proceso judicial.

Además, regula los mecanismos de control administrativo y judicial para supervisar el cumplimiento de las sentencias.