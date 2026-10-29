Suprema Corte actualiza reglamento de jueces de ejecución de la pena
Una resolución adapta las atribuciones y los procedimientos de estos jueces a los cambios del Código Procesal Penal
La Suprema Corte de Justicia (SCJ) aprobó una resolución que actualiza el Reglamento del Juez de Ejecución de la Pena, con el objetivo de adaptarlo a los cambios introducidos en el nuevo Código Procesal Penal mediante la Ley 97-25.
La medida, contenida en la Resolución 95-2026, del 17 de septiembre de 2026, modifica la Resolución 30-2025 para armonizar las funciones y los procedimientos de los jueces de ejecución de la pena con la legislación vigente.
- Según informó la Suprema Corte de Justicia, la actualización incluye la revisión de las referencias normativas y la numeración de los artículos modificados por la reforma del Código Procesal Penal.
Alcance de la resolución
El nuevo reglamento se aplica a todos los jueces del sistema de justicia penal y establece las atribuciones del juez de ejecución de la pena, así como las actividades y los principales procedimientos correspondientes a esta etapa del proceso judicial.
Además, regula los mecanismos de control administrativo y judicial para supervisar el cumplimiento de las sentencias.