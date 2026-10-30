La Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional aplazó por segunda vez el conocimiento de la solicitud de medida de coerción contra cuatro colombianos señalados como los presuntos responsables de varios asaltos a mano armada en los sectores Piantini y Naco.

El juez Enmanuel López acogió la solicitud presentada por la defensa de los imputados, que pidió más tiempo para gestionar presupuestos y reunir documentos con los que pretende sustentar que los acusados cuentan con las condiciones para comparecer al proceso penal.

Con esta petición, los abogados buscan evitar que sus representados sean enviados a prisión preventiva, medida solicitada por el Ministerio Público.

La solicitud fue presentada por la procuradora fiscal Roxanna Campusano, encargada de la Fiscalía Comunitaria de Naco, y señala que los hechos investigados ocurrieron los días 24 y 25 de octubre en establecimientos comerciales de Piantini y Naco.

Los colombianos detenidos son Fabio Nelson Herrera Bedoya, de 45 años; Carlos Andrés López Usuga, de 31; Víctor Alfonzo Salamanca Cruz, de 38, y Diego Alexander Cetina Liberato, de 42.

La audiencia se conocerá el próximo 3 de noviembre.

Los asaltos

Según la investigación preliminar, en uno de los incidentes, Fabio Nelson Herrera Bedoya y Carlos Andrés López Usuga habrían amenazado de muerte con un arma de fuego a un ciudadano e intentado despojarlo de un reloj en el establecimiento Auto Shine, ubicado en la plaza Acrópolis, en Piantini.

La víctima se resistió al asalto durante un forcejeo y utilizó una silla del establecimiento para impedir que los presuntos atacantes lograran su objetivo. El incidente quedó captado por las cámaras de seguridad del negocio.

En un segundo hecho, ocurrido en el establecimiento Atelier, en Naco, los imputados habrían despojado a otro ciudadano de un reloj Rolex Daytona de oro rosado y 1,500 dólares en efectivo.

Las investigaciones comenzaron a raíz de varias denuncias, entre ellas la presentada por un ciudadano que reportó haber sido despojado violentamente de un reloj Rolex Cosmograph Daytona de oro amarillo.

Seguimiento

Los investigadores también daban seguimiento a un intento de asalto a mano armada ocurrido en la calle André Julio Aybar, en Piantini, donde los presuntos responsables habrían intentado despojar a otra persona de una cadena y un reloj Rolex.

Como parte de las pesquisas, las autoridades identificaron los vehículos que presuntamente habrían sido utilizados para seguir a las víctimas y sorprenderlas durante los asaltos.

Entre estos figuran una motocicleta, una yipeta Ford Escape y un vehículo Kia Seltos.

El Ministerio Público procura que los cuatro extranjeros respondan ante la justicia por los hechos que se les atribuyen, mientras la defensa tendrá hasta la próxima audiencia para completar los elementos que motivaron el aplazamiento.