Salarios tentadores: así captan para combatir en la guerra entre Rusia y Ucrania

Militares de las unidades de ingenieros y zapadores de la agrupación rusa «Dniépr» realizando labores de reconocimiento y despeje en las vías de acceso a la ciudad de Oleshky —bajo control ruso—, en la región de Jersón, en el sur de Ucrania. ( EFE )

Emprender un viaje en busca de unos miles de dólares, a cientos o miles de kilómetros de sus familias, representa para muchos la oportunidad de conseguir estabilidad económica y ofrecer mejores condiciones a sus seres queridos.

Sin embargo, esa ilusión puede verse truncada cuando, después de aceptar una supuesta oferta de trabajo en el extranjero, terminan enviados a realizar labores vinculadas al Ejército ruso, y con el conflicto entre Rusia y Ucrania.

En las redes sociales abundan los anuncios sobre supuestos empleos en Rusia. En algunos casos, los afiches hablan por sí solos: muestran hombres con uniformes militares y con propuestas de reclutamiento para las Fuerzas Armadas de ese país. En cambio, otros ofrecen puestos de trabajo en tiendas, fábricas, almacenes y construcción, sin mencionar inicialmente ninguna actividad militar.

En una cuenta de Facebook y página web figura una oferta "Servicio Militar por Contrato en Rusia para Ciudadanos Extranjeros" que presenta directamente la incorporación a las Fuerzas Armadas rusas como una oportunidad para personas de otras nacionalidades.

Para quienes acepten el contrato, la remuneración consta de un bono de ingreso de 13,000 dólares y un salario mensual de 2,750 dólares. Las cantidades de los pagos se realizan en rublos rusos y pueden variar dependiendo de la zona a la que sea enviado el contratado.

También se contempla una indemnización de aproximadamente 158,000 dólares en caso de que el soldado pierda la vida. A esto se suma la posibilidad de recibir nuevamente el bono de ingreso si renueva el contrato y, al finalizar el servicio, la eventual entrega de un terreno en Rusia.

La oferta incluye, alimentación, estadía, alojamiento y equipamiento cubiertos por el Gobierno ruso, así como un período de entrenamiento de entre 20 y 30 días.

Entre los incentivos se encuentran los pasajes aéreos cubiertos en su totalidad y un contrato directo con el Ministerio de Defensa de la Federación Rusa por un período de un año.

Requisitos para enlistarse

Los interesados deben tener entre 20 y 55 años y no presentar determinadas enfermedades graves, entre ellas VIH, tuberculosis, diabetes y epilepsia. También señala que no deben tener fracturas ni haber consumido drogas ilegales durante el último año.

Los aspirantes no deben estar registrados con un psiquiatra o narcólogo. Asimismo, exige no tener condenas por delitos graves ni demandas pendientes.

Otro de los puntos establecidos es la nacionalidad, no pueden participar ciudadanos de Venezuela, Cuba, Brasil y Nicaragua.

Oferta solo para cubanos: "No es a la guerra"

En una publicación difundida en Facebook, se ofrece la oportunidad de trabajar en Rusia, pero los interesados deben encontrarse obligatoriamente en Cuba para realizar las gestiones correspondientes.

Al ser contactado mediante WhatsApp, el anunciante explicó que los contratados recibirían un pago de 4,000 rublos diarios. El contrato laboral sería por un año, renovable si el trabajador así lo desea.

"Es trabajar en un magazine, tienda de comida en Rusia y te pagan 4,000 rulos diarios", explicó. Según el anunciante, los interesados podrían permanecer legalmente en Rusia mediante un contrato, una identificación y una visa de trabajo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/30/789-305b2c1e.png Oferta de trabajo en Rusia. (FOTOGRAFÍA TOMADA DE FB)

Trabajos en fábricas, almacenes y construcción

En una publicación de TikTok, la agencia identificada como Altair Facility Management promociona oportunidades laborales en Rusia bajo el mensaje «Trabaja y establécete en Rusia». La oferta anuncia vacantes para operarios de fábrica, trabajadores generales y ayudantes, con puestos disponibles en almacenes, fábricas y el sector de la construcción.

Al establecer contacto por WhatsApp, la persona encargada explicó que para iniciar el proceso, los interesados deben presentar su pasaporte, documento de identidad, currículum y una carta que certifique su experiencia laboral.

Ofrecen un pago de 10,000 riyales cataríes (QAR), distribuidos en tres pagos: 2,500 QAR por el registro, 3,500 QAR al formalizar el contrato y 4,000 QAR después de obtener el visado.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/30/screenshot-2026-10-30-112837-6aeb5e7b.png Oferta de trabajo publicada en la cuenta de Tiktok de la agencia. (FOTOGRAFÍA TOMADA DE TIKTOK DE ALTAIR FACILITY MANAGEMENT)

Advertencia sobre trabajos en Rusia

Ante la circulación de las ofertas, las cancillerías de República Dominicana, Colombia, Perú y otros países han advertido a sus ciudadanos sobre los riesgos de aceptar propuestas laborales para trasladarse a Rusia.

El Ministerio de Relaciones Exteriores dominicano (Mirex) exhortó a verificar la identidad de los empleadores y las condiciones de contratación, especialmente cuando las gestiones se realizan por medios digitales o intermediarios.

La Cancillería colombiana recomendó desconfiar de ofertas con salarios excesivamente elevados, exigir una copia del contrato antes de viajar y no firmar documentos cuyas condiciones no estén claras.