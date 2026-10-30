Condenan al conductor que provocó accidente en el que murieron cinco personas en la 6 de Noviembre

Accidente de tránsito en la autopista 6 de Noviembre. ( ARCHIVO DL. )

La Primera Sala del Juzgado de Paz Especial de Tránsito de San Cristóbal condenó a tres años de prisión al conductor de un camión que provocó un accidente en el que murieron cinco personas y otra resultó con lesiones permanentes, en la autopista 6 de Noviembre, el 1 de agosto de 2025.

El condenado, Saudy Javier Abad, deberá cumplir un año y diez meses de prisión en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo Hombres, mientras que los restantes un año y dos meses fueron suspendidos, bajo reglas de conducta.

La sentencia fue dictada por la jueza Ana Hernández Méndez, luego de acoger la solicitud del Ministerio Público, que había pedido la pena máxima prevista para este tipo de hechos en la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.

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Condiciones de la sentencia

Entre las condiciones impuestas para el cumplimiento de la pena suspendida figuran residir en el domicilio declarado ante el tribunal, notificar cualquier cambio de dirección al juez de ejecución de la pena, participar en charlas de educación vial y abstenerse de ingerir bebidas alcohólicas en exceso.

Además, Javier Abad deberá pagar las costas penales y una multa equivalente a 15 salarios mínimos del sector público.

El tribunal también dispuso que el condenado, junto al propietario del camión, Saturnino Corporán, y la compañía aseguradora, pague las indemnizaciones correspondientes a las víctimas.

Detalles del accidente

De acuerdo con el expediente acusatorio, el conductor transitaba de manera temeraria e imprudente por la autopista 6 de Noviembre cuando impactó cinco motocicletas que se encontraban en el paseo que divide la vía.

El tribunal declaró a Javier Abad culpable de violar los artículos 220 y 303, numerales 4 y 5, de la Ley 63-17, que sancionan los accidentes de tránsito provocados por conducción temeraria o imprudente cuando ocasionan lesiones permanentes o la muerte involuntaria de una o más personas.

La normativa establece penas de uno a tres años de prisión y multas de entre 10 y 50 salarios mínimos del sector público centralizado para estos casos.

La lectura íntegra de la sentencia fue fijada para el 17 de noviembre de 2026, a las 2:00 de la tarde.

El tribunal advirtió que el incumplimiento de las reglas de conducta podría provocar la revocación de la suspensión y obligar al condenado a cumplir los tres años de prisión en Najayo Hombres.