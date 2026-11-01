CNM se reunirá este lunes para continuar elección de los seis jueces de la Suprema Corte de Justicia

La vistas públicas para escoger a nuevos jueces de la Suprema Corte de Justicia se desarrollaron en la semana del 5 al 9 de octubre del 2026. ( DIARIO LIBRE/ESTARLIN ROSA )

El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) se reunirá este lunes 2 de noviembre, a las 11:30 de la mañana, en el Palacio Nacional, para continuar el proceso de selección de seis jueces que integrarán a la Suprema Corte de Justicia (SCJ).

La sesión será encabezada por el mandatario Luis Abinader, en su calidad de presidente del órgano y quien convocó al organismo luego de concluir las vistas públicas de los aspirantes a ocupar las vacantes del alto tribunal. Así lo informa la agenda del mandatario compartida este domingo por la Presidencia.

Durante el encuentro, el CNM deberá avanzar en la escogencia de los nuevos magistrados y se espera que también defina quién ocupará la presidencia de la Suprema Corte de Justicia.

Los puestos pendientes corresponden al presidente de la Suprema, Luis Henry Molina, y a los magistrados Nancy Salcedo Fernández, Ramón Herrera Carbuccia y María Garabito, quienes decidieron no optar por un nuevo período. También están las vacantes de Francisco Antonio Jerez Mena y Vanessa Acosta Peralta, evaluados por el CNM, pero no ratificados.

La escogencia se encuentra pendiente desde hace varios meses, debido a que los períodos de los magistrados que deben ser sustituidos están vencidos.

Aplazamiento de las deliberaciones

La selección se produce luego del aplazamiento de las deliberaciones previstas para octubre, lo que generó reclamos de organizaciones de la sociedad civil, juristas y representantes del sector judicial.

Entre las demandas planteadas figuran que, al menos, cuatro de las seis plazas disponibles sean ocupadas por mujeres y que la presidencia del tribunal recaiga en un juez de carrera. También se ha solicitado que las designaciones respondan a criterios de mérito, capacidad e independencia.

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