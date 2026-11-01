A motorista que lanzó piedra a vehículo de Miriam Cruz le imponen garantía económica

La merenguera y su esposo se querellaron contra el motorista Eddy Martínez Núñez, de 32 años, al que se le impuso una garantía económica y presentación periódica. ( DIARIO LIBRE )

El juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso este domingo una garantía económica de 300 mil pesos, a través de una aseguradora, al motorista que lanzó una piedra al vehículo de la merenguera Miriam Cruz a principio del pasado mes de octubre.

El magistrado Rigoberto Sena dictó también a Eddy Martínez Núñez, de 32 años, presentación periódica e impedimento de salir del país sin antes ser autorizado por un juez.

Como en la fallida audiencia del pasado viernes, la popular artista y su pareja, Engenbelt Landolfi, no asistieron porque se encontraban fuera del país.

Así lo manifestó la abogada Jessenia Dipitón, representante de Martínez Núñez, al salir de la audiencia.

El hombre fue detenido luego de que Cruz y su esposo presentaran una denuncia formal ante la Policía Nacional y posteriormente interpusieran una querella.

El hecho motivó a que se llamara a resolver cualquier diferencia sin recurrir a la violencia, priorizando la seguridad y la convivencia pacífica. La piedra impactó el cristal trasero del vehículo, el cual se partió.

Alega sintió impotencia

El viernes, Dipitón aseguró que su defendido lanzó la piedra contra el vehículo de Miriam Cruz como consecuencia de la impotencia al caer por un hoyo en un rebase, en la intersección de la avenida John F. Kennedy, con Lincoln.

La abogada aseguró el viernes que por el incidente violento su cliente perdió su empleo como mensajero.