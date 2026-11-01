Presentan la Oficina del Abogado General de la Administración Pública

De izquierda a derecha, el ministro de Administración Pública, Sigmund Freund; el ministro de Justicia, Antoliano Peralta, y el abogado general de la Administración Pública, Jorge Herasme Rivas. ( IMAGEN CEDIDA A DIARIO LIBRE )

El Ministerio de Justicia presentó la Oficina del Abogado General de la Administración Pública, una instancia destinada a fortalecer la representación jurídica del Estado mediante una defensa técnica, especializada y coordinada.

La presentación tuvo lugar el pasado martes en el salón Las Américas del hotel Crowne Plaza, en Santo Domingo, con motivo del segundo aniversario de la reforma constitucional proclamada en 2024.

El acto contó con la participación del ministro de Justicia, Antoliano Peralta; el ministro de Administración Pública, Sigmund Freund; y el abogado general de la Administración Pública, Jorge Herasme Rivas.

Al encuentro asistieron jueces de la Suprema Corte de Justicia y representantes de otras instituciones del Estado, sobre todo directores y encargados jurídicos de distintas instituciones del sector público.

Las palabras de apertura estuvieron a cargo de Freund, quien destacó que el fortalecimiento de la independencia del Ministerio Público y la institucionalización de la defensa jurídica del Estado con la creación del Ministerio de Justicia.

Sobre la Oficina del Abogado General de la Administración La Oficina del Abogado General de la Administración Pública está dirigida por el abogado general, designado por el presidente de la República. Puede contar con hasta cinco abogados adjuntos, además de un cuerpo de abogados vinculado a una carrera administrativa especial. Esta estructura busca fortalecer la profesionalización y la continuidad de la defensa jurídica del Estado.

Según un comunicado de prensa, el ministro de Administración Publica explicó que estas iniciativas responden a la necesidad de modernizar el sistema de justicia y delimitar adecuadamente las funciones institucionales, separando la persecución penal, a cargo del Ministerio Público, de la formulación de las políticas públicas en materia de justicia.

Asimismo, resaltó la importancia de contar con una estructura especializada para defender los intereses jurídicos del Estado y fortalecer los mecanismos de control, fiscalización y rendición de cuentas.

Por su parte, el ministro de Justicia, Antoliano Peralta, destacó que la presentación de la Oficina del Abogado General se inscribe en el proceso de modernización del Estado dominicano y en los esfuerzos por consolidar una defensa jurídica más eficiente y articulada.

En ese sentido, señaló que la protección de los intereses estatales requiere no solo una representación adecuada ante los tribunales y los tribunales arbitrales, sino también la prevención de conflictos, la identificación de riesgos jurídicos y la coordinación de estrategias entre las instituciones públicas.

El ministro subrayó que una defensa jurídica efectiva contribuye a proteger los recursos públicos y a evitar actuaciones contradictorias entre las entidades estatales. Asimismo, reconoció los desafíos institucionales que supone la puesta en funcionamiento de esta nueva estructura.

De la jurisdicción contenciosa administrativa

El abogado general de la Administración Pública, Jorge Herasme Rivas, explicó que la oficina tiene como objetivo garantizar una representación permanente, coordinada y especializada de la Administración Pública ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

Destacó, además, que su funcionamiento requiere una estrecha colaboración con las direcciones jurídicas de las instituciones, a fin de asegurar una defensa coherente, sustentada en el conocimiento de los expedientes y de las actuaciones administrativas que originan los procesos judiciales.

Como parte de la jornada, se desarrollaron dos paneles de discusión que permitieron abordar los principales desafíos institucionales relacionados con la representación y la defensa jurídica del Estado.