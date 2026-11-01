República Dominicana ingresa a Plataforma de Palermo de lucha contra el crimen organizado

La procuradora general firma el ingreso de República Dominicana a la Plataforma de Palermo de lucha contra el crimen organizado transnacional. ( IMAGEN SUMINISTRADA DIARIO LIBRE )

La procuradora general de la República Dominicana firmó en Lisboa, Portugal, un acuerdo de ingreso a la Plataforma de Palermo de lucha contra el crimen organizado transnacional, convirtiéndose en el primer país de la región miembro de la iniciativa que busca ofrecer una respuesta coordinada a través de la persecución penal estratégica.

La plataforma, presidida en la actualidad por el fiscal nacional antimafia y antiterrorismo de Italia, Geovanni Melilo, se inspira en la lucha contra el crimen organizado que encabezó el entonces juez antimafia Geovanny Falcone y su compañero de trabajo Paolo Borsellino.

Una comunicación de prensa de la Procuraduría General informa que, su titular, Yeni Berenice Reynoso, firmó el acuerdo en un acto que se llevó a cabo el pasado 27 de octubre en el marco de un encuentro entre fiscales y expertos de 18 países congregados en Lisboa para coordinar acciones contra el narcotráfico y el lavado de dinero.

La firma del convenio se hizo con el apoyo del Programa de Cooperación de la Unión Europa, EL PAcCTO 2.0, en Lisboa, Portugal, y se enmarca dentro del objetivo estratégico de fortalecer las alianzas transaccionales en la lucha contra el crimen organizado.

Los organizadores

El encuentro de fiscales fue organizado en colaboración con Eurojust, la Fiscalía Europea (EPPO), la Fiscalía General de Portugal y la Dirección Nacional Antimafia y Antiterrorismo (DNA) de Italia, y participaron 132 fiscales y expertos de dieciocho países de América Latina, Europa y Angola.

Los trabajos están coordinados por el subdirector de EL PAcCTO 2.0, Giovanni Tartaglia Polcini, en el marco del componente italiano del programa, supervisado por el Ministerio de Asuntos Exteriores e implementado por la Organización Internacional Italo-Latinoamericana (IILA).

En esta tercera edición del Encuentro de Coordinación Judicial de EL PAcCTO 2.0, los expertos analizaron las rutas del narcotráfico, los nuevos métodos de blanqueo de capitales y los mecanismos para recuperar activos ilícitos.

"Para comprender una organización transnacional, debemos reconstruir las conexiones entre sus diversas actividades, incluso cuando la información se encuentra fragmentada entre las autoridades de distintos países", afirmó en la apertura el director del programa, el español Javier Samper Orgilés.

Los fiscales y especialistas coincidieron en que el rastreo del dinero y el intercambio de datos entre países son claves para frenar la expansión de las redes del narcotráfico.