El TC declara inadmisible recurso de Gonzalo Castillo sobre jueza que lo favoreció

Jueza del Cuarto Juzgado de Instrucción, Altagracia Ramírez de la Cruz ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

La confirmación por la corte el año pasado de la jueza del Cuarto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, para que continuara conociendo el caso de presunta corrupción que vincula a varios exministros, fue recurrida por Gonzalo Castillo en revisión constitucional, cuyo recurso fue declarado inadmisible.

La magistrada Altagracia Ramírez fue recusada por la defensa del exministro de Obras Públicas y aspirante presidencial, recusación a la cual se adhirieron otros imputados, quienes la señalaron de imparcial y arbitraria.

La decisión del Tribunal Constitucional (TC) se produjo el 1 de septiembre de este 2026, pero fue publicada el fin de semana, cinco meses después de que Ramírez concluyera la preliminar del caso de alegada malversación de los recursos públicos.

En su fallo, Ramírez favoreció a Gonzalo Castillo y al también exministro José Ramón Peralta, este último quien también se había adherido a la recusación de la magistrada.

A ambos exfuncionarios se les dictó un no ha lugar, al rechazarse la acusación del Ministerio Público contra ellos. Esa decisión fue apelada por el órgano persecutor.

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Violaciones que alegaban las defensas

La Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional consideró en abril en su resolución de abril del 2025 que Ramírez "ha hecho uso de sus facultades constitucionales y legales según los artículos 149 y 151 de la Constitución y 72 del Código Procesal Penal..".

Sin embargo, el abogado Luis Miguel Rivas Hirujo, en representación de Gonzalo Castillo; Manuel Alejandro Rodríguez, de Ángel Donald Guerrero Ortiz, recurrieron ese fallo acción a la que se adhirieron otros imputados como José Ramón Peralta, quienes aseguraron que la resolución de la corte les violó el derecho a la tutela judicial

Entre las violaciones que afirmaron "incurrió la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional" se incluye que "tomó su decisión en apenas minutos y sin motivar".

"La Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional incurrió en varias faltas de motivación graves: a) No ponderó ninguno de los argumentos expresados por la defensa de Gonzalo Castillo Terrero; b) No explicó cómo valora el informe presentado por la magistrada recusada; y c) No tomó en cuenta las pruebas aportadas por la defensa y también se contradijo al explicarlo", según las defensas.

Decisión del TC

Al declarar la inadmisibilidad del recurso, el TC recordó que entre los requisitos para admitir una revisión constitucional se incluye que sea una decisión que no solo haya agotado todas las vías recursivas y que también "dicha decisión debe resolver de manera definitiva el litigio y producir un desapoderamiento por parte del Poder Judicial del expediente".

En ese sentido, sobre esos dos requisitos, explicó que la revisión interpuesta por el exministro "no se cumplen". El TC acogió así la solicitud de rechazo que hizo la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca).

El día 16 se conoce apelación al no ha lugar

El 16 de este mes de noviembre, la Segunda Sala de la Corte Penal del Distrito Nacional tiene pautada la primera audiencia del recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público contra el rechazo de su acusación de presunta corrupción a favor de los exministros Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta.

Se recuerda que en el caso de presunta corrupción se envió a juicio a más de treinta imputados, encabezado por el exministro de Hacienda, Donald Guerrero.