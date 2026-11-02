MP apelará sentencia que descargó a entrenador acusado de abuso sexual y pornografía infantil

El Ministerio Público informó este lunes que interpondrá un recurso de apelación a la sentencia que absuelve de los cargos penales a un entrenador de fútbol acusado de cometer abuso sexual en perjuicio de menores de edad, así como de crear, producir, reproducir, adquirir y almacenar pornografía infantil.

El descargado Celso Manuel Portela Álvarez es propietario de Strikerz Academy, la cual prestaba servicio de entrenamiento de fútbol en varios colegios de Santiago, con el objetivo de preparar y potenciar talentos en esa disciplina deportiva.

Acciones del Ministerio Público

Mediante una nota de prensa, el órgano persecutor dijo entender que la decisión del juez Miguel Alejandro Báez, de la Segunda Sala Penal del Juzgado de Primera Instancia del distrito judicial de Santiago, constituye en sí misma una violación a la normativa procesal, por su inobservancia a la calidad, pertinencia y fuerza probatoria de los elementos de prueba incorporados al proceso.

Dijo que, con el recurso de apelación, persigue que la corte revoque la sentencia dictada por el citado tribunal este 28 de octubre del año 2026.

El Ministerio Público rechazó las conclusiones del tribunal por entender que hizo una errónea valoración de las pruebas puestas a su disposición.

Investigación y evidencias

Portela Álvarez fue arrestado en 2024 tras una investigación en la que el Ministerio Público afirma que rastreó, durante varios meses, el comportamiento en línea del ahora descargado, quien enfrentaba cargos por presunta violación a los artículos 25 (párrafo III), 26, 396 (letra C) y 411 de la Ley 136-03 que crea el Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes, y el artículo 24 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, que tipifican la creación, producción, adquisición y posesión de pornografía infantil y por cometer abuso sexual contra menores de edad.

Dijo que la investigación, coordinada por el Departamento de Delitos Electrónicos de la Fiscalía de Santiago, conjuntamente con la Procuraduría Especializada contra los Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (Pedatec), se desarrolló a través del Sistema de Servicios de Protección en Línea para Niños en Internet (ICACCOPS), "durante la cual se evidenció que el acusado compartió y descargó material pornográfico infantil en grandes cantidades".

"La activa y persistente participación del procesado en la descarga y almacenaje de material con contenido de abuso sexual infantil, activó una alerta internacional que colocó en punto rojo la zona en República Dominicana, desde la cual se desarrollaba la actividad delictiva, dando lugar a una multiplicidad de diligencias y pesquisas" dijo el órgano.

La investigación llevó a identificar el IP del equipo máster utilizado por el procesado, agregó.

"A estas diligencias le siguieron el trámite de órdenes de allanamientos que permitieron la ocupación de múltiples aparatos electrónicos que fueron objeto de un amplio peritaje", afirmó el MP en una nota de prensa.