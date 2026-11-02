Aplazan juicio de fondo al presidente de la Federación de Pentatlón Moderno

En una imagen de archivo, el presidente de la Federación de Pentatlón Moderno, Freddy Núñez, mientras conversa con su defensa en el Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional. ( DIARIO LIBRE )

El Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional aplazó para el martes 10 de este mes de noviembre el juicio de fondo que se le sigue al presidente de la Federación Dominicana de Pentatlón Moderno (Fedopem), Freddy Núñez, quien presentó una licencia médica por una infección respiratoria aguda que padece.

El proceso penal también se le sigue al tesorero de Fedopem, Evaristo Ozoria Rodríguez (Aníbal), quien junto a Núñez se señala del presunto manejo irregular de 65 millones de pesos que recibió esa entidad del Estado.

El Ministerio Público ya presentó la acusación en el juicio de fondo y Núñez y su defensa, José Fis, empezaron a refutarla. Para este lunes estaba programado la presentación de los testimonios de los testigos.

Fedopem es una institución sin fines de lucro constituida para fomentar y promover las cinco disciplinas deportivas que la conforman, que son natación, carreras de atletismo, esgrima, equitación (saltos sin obstáculos) y tiro con pistola.

Acusación

El órgano acusador imputa a Núñez y a Ozoria Rodríguez de financiar asociaciones inexistentes que cobraban millones de pesos y de comprar bienes supuestamente para Fedopem y eran para su uso personal.

Sin embargo, Núñez ha asegurado que "nunca sería capaz de dañar" y atribuyó las imputaciones a una persecución política del exministro de Deportes, Francisco Camacho.

Ha afirmado también que su firma fue falsificada por la secretaria de la Federación, Karen Ángeles Florián, a la cual ha denunciado y dice que el Ministerio Público "está encubriendo".