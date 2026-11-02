Justiniano Montero presidirá la Suprema Corte con tres nuevas juezas en su integración

Justiniano Montero Montero, Arelys Socorro Ricourt Gómez, Antonia Josefina Grullón Blandino, Ylona María de la Rocha Camilo, Diomede Ydelio Villalona Guerrero, Julio César Emilio Canó Alfau y Amauri Antonio Pimentel Fabián. ( CEDIDAS A DIARIO LIBRE )

Justiniano Montero Montero será el nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), en sustitución de Luis Henry Molina, en una renovación del alto tribunal que incorpora a seis magistrados, tres de ellos mujeres, y que ha recibido el respaldo de organizaciones empresariales y entidades vinculadas al fortalecimiento institucional.

El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), encabezado por el presidente Luis Abinader, aprobó las designaciones por unanimidad, tras evaluar a 83 aspirantes durante las vistas públicas celebradas en octubre.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/03/justiniano-montero-presidente-0d296ac5.jpg Justiniano Montero Montero es un juez de carrera. (CEDIDA POR EL CNM)

Montero, oriundo de El Cercado, San Juan, acumula más de 27 años de carrera judicial. Graduado de Derecho en la UASD en 1989, ingresó a la judicatura en 1998 y llegó a la Suprema en 2019. Hasta ahora presidía su Primera Sala, especializada en asuntos civiles y comerciales.

Tres mujeres entre los seleccionados

La elección de Arelis Socorro Ricourt Gómez, Antonia Josefina Grullón Blandino e Ylona María de la Rocha Camilo constituye uno de los aspectos destacados de la nueva composición de la Suprema, que contará con cinco mujeres entre sus 17 integrantes.

Ricourt Gómez, de 67 años, acumula casi 35 años de servicio judicial y ocupará la segunda sustitución de la presidencia. Grullón Blandino posee experiencia en asuntos de niñez y adolescencia, mientras De la Rocha Camilo, de 55 años, es abogada, académica y árbitra comercial, procedente del ejercicio privado.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/03/arelis-s--ricourt-g-a1c74b01.jpg Arelis Socorro Ricourt Gómez. (CEDIDA POR EL CNM) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/03/antonia-j--grullon-b-75ce8833.jpg Antonia Josefina Grullón Blandino. (CEDIDA POR EL CNM) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/03/ylona-maria-de-la-rocha-camilo-2d045c6c.jpg Ylona María de la Rocha Camilo. (CEDIDA POR EL CNM) ‹ >

Los otros seleccionados son Diomede Ydelfo Villalona Guerrero, de 60 años, presidente del Tribunal Superior Administrativo, quien será primer sustituto de Montero; Julio César Emilio Canó Alfau, con más de 41 años de trayectoria y experiencia penal; y Amauri Antonio Pimentel Fabián, de 70 años, presidente de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de La Vega.

Cinco de los seis magistrados escogidos pertenecen a la carrera judicial, mientras una procede del ejercicio privado.

Respaldo institucional

El Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) también felicitó a los magistrados y subrayó que una justicia independiente, íntegra y eficiente resulta indispensable para garantizar seguridad jurídica y confianza ciudadana.

El gremio empresarial sostuvo que la solidez institucional de los tribunales favorece las inversiones, el crecimiento económico y el desarrollo sostenible. Asimismo, reconoció el papel del CNM y defendió las designaciones sustentadas en méritos, trayectoria e independencia.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/03/diomede-y-villalona-g-ddd96582.jpg Diomede Ydelfo Villalona Guerrero. (CEDIDA POR EL CNM) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/03/julio-c-cano-dad957d4.jpg Julio César Emilio Canó Alfau. (CEDIDA POR EL CNM) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/03/amauri-a--pimentel-f-77b7892b.jpg Amauri Antonio Pimentel Fabián. (CEDIDA POR EL CNM) ‹ >

De su lado, la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) valoró la pluralidad de perfiles, al combinar jueces experimentados con profesionales vinculados al ejercicio privado, la docencia universitaria y el arbitraje.

La entidad consideró que esa diversidad contribuirá a mejorar la calidad y consistencia de las decisiones judiciales.

Los seis nuevos magistrados serán juramentados el próximo martes 10 de noviembre, a las 9:00 de la mañana, en el Palacio Nacional. Posteriormente, a las 11:00 de la mañana, tomarán posesión de sus cargos en la sede de la Suprema Corte de Justicia.

Camacho destaca avance institucional

El procurador adjunto Wilson Camacho, director general de Persecución del Ministerio Público (MP), destacó como un hecho histórico que tanto el MP como la Suprema Corte de Justicia estén encabezados por funcionarios provenientes de sus respectivas carreras. Consideró que esta coincidencia representa una muestra de avance, madurez y fortalecimiento institucional del sistema de justicia dominicano.

Finjus celebra elección La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) expresó ayer su satisfacción por la elección de Justiniano Montero Montero como presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y la designación de seis nuevos integrantes del alto tribunal. Su vicepresidente ejecutivo, Servio Tulio Castaños Guzmán, destacó la calidad profesional y humana de los magistrados seleccionados, así como la combinación de jueces de carrera, juristas y académicos de reconocida trayectoria. Consideró que las designaciones representan un paso importante hacia el fortalecimiento institucional y la consolidación del Estado de derecho en la República Dominicana. Finjus valoró especialmente el consenso alcanzado en el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), al entender que constituye una señal positiva para la continuidad de las reformas judiciales. La entidad expresó su confianza en que la nueva composición de la Suprema Corte contribuirá a mejorar la calidad de las decisiones jurisdiccionales y fortalecer la independencia, eficiencia y credibilidad de la justicia. Además de Montero, felicitó a Arelis Socorro Ricourt Gómez, Diomede Ydelfonso Villalona Guerrero, Antonia Josefina Grullón Blandino, Amauri Antonio Pimentel Fabián, Julio César Emilio Canó Alfau e Ylona María de la Rocha Camilo.