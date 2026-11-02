Caso Jean Alain: Tribunal fallará 21 incidentes en el fondo del juicio y desata pugna por plazos

Las juezas del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional decidieron este lunes dejar para el fondo del juicio la decisión sobre los 21 incidentes que volvió a presentar la defensa del exprocurador general Jean Alain Rodríguez. ( DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA )

Las juezas del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional decidieron este lunes dejar para el fondo del juicio la decisión sobre los 21 incidentes que volvió a presentar la defensa del exprocurador general Jean Alain Rodríguez y de otros acusados de presunta corrupción.

Las magistradas otorgaron un plazo de tres días a los abogados para interponer un recurso de oposición contra la decisión, lo que provocó protestas de los defensores, encabezados por Carlos Balcácer, quienes sostienen que el plazo debe ser de seis días.

Balcácer afirmó que "ningún juez está por encima de la ley", por lo que debe respetarse el plazo ampliado establecido para los procesos complejos.

Otro abogado que sostuvo que el plazo debe ser de seis días fue Ybo René Sánchez, representante de Alfredo Alexander Solano Augusto, exsubdirector financiero de la Procuraduría General de la República.

Esta es la segunda vez que se debaten y se difiere la decisión sobre los mismos 21 incidentes, relacionados con la exclusión de pruebas presentadas por el Ministerio Público.

Solicitud de la Pepca

Los incidentes volvieron a debatirse a solicitud de los abogados defensores, debido a la incorporación de una nueva jueza al tribunal.

La titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) solicitó a las juezas rechazar la ampliación de tres a seis días del plazo para que los abogados del exprocurador general y los demás imputados presenten recursos de oposición.

El tribunal, integrado por Yissel Soto, presidenta; Clara Castillo y Jarolyn Elizabeth Rosario López, esta última incorporada recientemente, se retiró a deliberar sobre la solicitud de ampliar de tres a seis días el plazo para interponer el recurso de oposición.

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