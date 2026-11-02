Tribunal descarga a entrenador de fútbol acusado de abuso sexual y pornografía infantil en Santiago

La estatua de la Dama de la Justicia y las banderas de la República Dominicana y del Poder Judicial ( ARCHIVO/ANEUDY TAVÁRES )

La Segunda Sala Penal del Juzgado de Primera Instancia del distrito judicial de Santiago descargó este lunes a un entrenador de fútbol, procesado por presunto abuso sexual contra menores de edad y los delitos de creación, adquisición y almacenamiento de pornografía infantil.

Se trata de Celso Manuel Portela Álvarez, propietario de Strikerz Academy, una academia que ofrecía entrenamientos de fútbol en varios centros educativos de Santiago.

Reacción del Ministerio Público

Tras conocerse el fallo, el Ministerio Público anunció que recurrirá la decisión en apelación, con el objetivo de que la corte revoque la sentencia.

El órgano acusador considera que el tribunal incurrió en una valoración errónea de las pruebas presentadas durante el juicio, al no ponderar, según sostiene, la calidad, pertinencia y solidez de los elementos probatorios que, a su entender, comprometían la responsabilidad penal del imputado.

Asimismo, rechazó las conclusiones del tribunal por considerar que constituyen una inobservancia de las disposiciones procesales aplicables al caso.

Investigación

Portela Álvarez fue arrestado en 2024, luego de una investigación que se prolongó durante varios meses.

De acuerdo con el expediente, las investigaciones permitieron establecer que el acusado presuntamente compartió y descargó grandes cantidades de material de pornografía infantil. Esta actividad generó una alerta internacional que dio paso a diversas diligencias investigativas.

Como parte de las pesquisas, las autoridades lograron identificar la dirección IP del equipo utilizado por el entrenador y gestionaron órdenes de allanamiento que permitieron ocupar varios dispositivos electrónicos, posteriormente sometidos a análisis periciales.