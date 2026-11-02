"Les va a salir caro": abogados amenazan juezas tras rechazarles ampliar plazo en caso Jean Alain

El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional rechazó ampliar el plazo para que las defensas del exprocurador general Jean Alain Rodríguez y de otros acusados de presunta corrupción respondieran a su decisión de diferir el fallo sobre 21 incidentes presentados nuevamente. Los abogados inmediatamente respondieron que la denegación les "va a salir caro" a las tres juezas.

Las magistradas habían otorgado un plazo de tres días, que iniciaba a partir del martes, para que las defensas, encabezadas por Carlos Balcácer, presentaran recursos de oposición. Los togados respondieron que el tiempo que correspondía era de seis días por ser un proceso complejo.

La titular de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, solicitó que se rechazara la solicitud de las defensas.

Tras deliberar las peticiones por más de una hora, las juezas Yissel Soto, presidenta del tribunal; Clara Castillo y Jarolyn Elizabeth Rosario López, retornaron con su decisión de que las defensas solo tendrán hasta el próximo miércoles 4 de este mes para presentar, de manera oral, sus recursos de oposición.

Argumentación de las juezas

Al dar a conocer su decisión sobre el incidente, la presidenta del Segundo Tribunal Colegiado, Yissel Soto, sostuvo que decidieron de manera justa para titular el derecho de las partes.

Sostuvo que como "conocedoras por demás" de las leyes y que no están por encima de la ley, como las acusó Balcácer previo a que deliberan, están para cumplir "de manera justa, proporcional y razonable" las normativas.

"Si nos desviamos de ella (la ley) por un discurso feroz del Ministerio Público, ferviente de la defensa no hacemos nada de este lado porque ustedes y con ustedes, la sociedad lo perdería todo, todos los ciudadanos necesitamos jueces que ven las cosas de manera razonable" Yissel Soto Presidenta del Segundo Tribunal Colegiado “

Balcácer: "Eso les va a salir caro a ellas"

Carlos Balcácer, quien encabeza el equipo de defensa del exprocurador general Jean Alain Rodríguez advirtió que el rechazo del tribunal a no ampliar el plazo para ellos recurrir la decisión de que se difiriera el fallo de los 21 incidentes "les va a salir caro a ellas (las juezas).

Esa defensa, que recusó al primer tribunal apoderado para conocer el juicio de fondo y que fue apartado del proceso contra Jean Alain, sostuvo que las magistradas están "desafiando la ley" porque, según, afirma, debía otorgárseles los seis días porque así lo estable el Código Procesal Penal.

"Eso les va a salir caro a ellas, ellas vinieron aquí a estar desafiando la ley", subrayó el penalista.

También el abogado Manuel Sierra, uno de los que representan a Alfredo Alexander Solano Augusto, exsubdirector financiero de la Procuraduría General de la República, calificó la actuación del tribunal como "un acto de rabiaca" por fallar, según él, más allá de lo que solicitaron las partes.

"Vamos a exigir un reclamo en el campo de lo que manda la legislación, un reclamo de ese comportamiento", aseveró.

Se recuerda que, a pesar de que el auto de apertura a juicio contra los exfuncionarios por una presunta estafa de más de 6 mil millones de pesos se dictó hace más de dos años, los incidentes han evitado que se conozca el fondo del proceso.

Todo el caso de presunta corrupción lleva en diferentes tribunales casi seis años. Además de Rodríguez y Solano Augusto, el juicio de fondo lo enfrentan otras 13 personas.