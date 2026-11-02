Siguen reacciones de apoyo a escogencia de Justiniano Montero como presidente de SCJ

Justiniano Montero, juez de carrera, es el nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia. ( CEDIDA POR EL CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA )

La elección de del magistrado Justiniano Montero Montero como presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) este lunes continúa generando reacciones positivas.

Para la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (Adocco) su escogencia representa un reconocimiento a la carrera judicial, la experiencia y el mérito profesional.

El presidente de la entidad, Julio César de la Rosa Tiburcio, valoró la decisión del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), encabezado por el presidente Luis Abinader, y destacó que responde al compromiso de favorecer que un juez de carrera asumiera la dirección del máximo tribunal.

"Valoramos que el presidente Luis Abinader haya honrado su compromiso de respaldar a un juez de carrera para presidir la Suprema Corte de Justicia. La elección de Justiniano Montero reconoce una trayectoria construida dentro del Poder Judicial", expresó De la Rosa Tiburcio.

Adocco sostuvo que esta designación envía una señal positiva a los miembros de la judicatura, al demostrar que la preparación, la integridad y la vocación de servicio pueden abrir paso a las más altas responsabilidades institucionales.

La organización también saludó la selección de los seis nuevos integrantes de la Suprema Corte de Justicia y consideró que con estas designaciones se avanza en la renovación y conformación del alto tribunal.

Asimismo, recordó que había reclamado la conclusión del proceso de selección y señaló que ahora corresponde garantizar una transición ordenada y fortalecer la continuidad de los servicios judiciales.

La entidad manifestó su expectativa de que la nueva gestión impulse la transparencia, la rendición de cuentas y una justicia independiente, eficiente y accesible para todos los ciudadanos.

"Esta nueva etapa representa una oportunidad para consolidar una justicia que proteja los derechos, ofrezca seguridad jurídica y responda a las necesidades de la sociedad dominicana", concluyó el presidente de Adocco.

Descargas Archivo Sin Nombre En SACS