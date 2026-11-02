Cinco de los seis nuevos jueces de la Suprema son de carrera; tres son mujeres

De izquierda a derecha, los jueces escogidos para la Suprema Corte de Justicia (SCJ): Arelis Socorro Ricourt Gómez, Ylona María de la Rocha Camilo y Diomede Ydelfo Villalona Guerrero. En la segunda fila: Amauri Antonio Pimentel Fabián, Antonia Josefina Grullón Blandino y Julio César Emilio Canó Alfau. ( COLLAGE CREADO CON IA )

Cinco de los seis jueces escogidos este lunes por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para integrar la Suprema Corte de Justicia (SCJ) pertenecen a la carrera judicial, mientras que tres de los nuevos integrantes son mujeres.

Con estas designaciones, el máximo tribunal recupera las cinco magistradas que tenía antes del proceso de renovación, aunque la representación femenina se mantiene en el 29.4 % de sus 17 integrantes.

El resultado quedó por debajo de las cuatro o cinco mujeres que habían solicitado organizaciones de la sociedad civil y representantes del sector judicial para aumentar su participación en la Suprema Corte.

De los seis nuevos integrantes, tres son hombres y tres mujeres. Cinco proceden de tribunales del Poder Judicial y una del ejercicio privado de la abogacía.

Los cinco jueces de carrera

Los magistrados seleccionados que pertenecen a la carrera judicial son:

Julio César Emilio Canó Alfau: presidía la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, con más de 41 años de trayectoria judicial.

Antonia Josefina Grullón Blandino: jueza de la Corte de Apelación de Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito Nacional.

Amauri Antonio Pimentel Fabián: presidente de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de La Vega.

Arelis Socorro Ricourt Gómez: presidenta de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación de La Vega.

Diomede Ydelfo Villalona Guerrero: presidente del Tribunal Superior Administrativo.

La sexta integrante es Ylona María de la Rocha Camilo, abogada y académica de Santiago, con experiencia en derecho privado y docencia universitaria.

La elección responde a los criterios establecidos en el artículo 180 de la Constitución, que exige que tres cuartas partes de los integrantes de la Suprema Corte procedan de la carrera judicial y la cuarta parte restante de profesionales del derecho, académicos o miembros del Ministerio Público.

Cinco mujeres en un tribunal de 17 jueces

Las tres magistradas seleccionadas fueron Antonia Josefina Grullón Blandino, Arelis Socorro Ricourt Gómez e Ylona María de la Rocha Camilo.

Se unirán a Miguelina Ureña Núñez y Yorlin Vásquez Castro, quienes habían sido designadas en diciembre de 2025.

De esta manera, la Suprema Corte estará integrada por cinco mujeres y 12 hombres.

Antes de las designaciones, Participación Ciudadana había solicitado que al menos cuatro de las seis vacantes fueran ocupadas por mujeres.

Su coordinador, Francisco Álvarez, consideró que la renovación representaba una oportunidad para corregir la diferencia entre la participación femenina en la judicatura y su presencia en el máximo tribunal.

La situación contrasta con la composición general del Poder Judicial, donde las mujeres representan aproximadamente el 62 % de los jueces, según los datos citados durante el proceso de selección.

Un presidente procedente de la carrera judicial

El Consejo también eligió al magistrado Justiniano Montero Montero como nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia, en sustitución de Luis Henry Molina.

Montero pertenece a la carrera judicial desde 1998 y fue designado juez de la Suprema Corte en abril de 2019.

Con esta elección, el CNM atendió otro de los planteamientos formulados durante el proceso: que la presidencia del alto tribunal recayera en un juez de carrera.

Asimismo, designó a Diomede Ydelfo Villalona Guerrero como primer sustituto del presidente y a Arelis Socorro Ricourt Gómez como segunda sustituta.

Los nuevos magistrados serán juramentados el martes 10 de noviembre, a las 9:00 de la mañana, en el Palacio Nacional. Posteriormente tomarán posesión de sus cargos en la Suprema Corte de Justicia.