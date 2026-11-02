Wilson Camacho destaca que la SCJ y el Ministerio Público estén dirigidos por miembros de carrera

El director general de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho. ( DL/ARCHIVO )

El procurador adjunto y director general de Persecución del Ministerio Público de la República Dominicana, Wilson Camacho, destacó este lunes que tanto la Suprema Corte de Justicia (SCJ) como el órgano persecutor estén encabezados por funcionarios que han desarrollado sus carreras dentro de esas instituciones.

A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, Camacho consideró que esta situación representa un paso importante para el sistema de justicia del país.

"El hecho de que el Ministerio Público y la Suprema Corte de Justicia estén dirigidos por funcionarios provenientes de sus respectivas carreras no solo constituye un acontecimiento histórico, sino también una clara muestra de avance, madurez y fortalecimiento institucional", expresó.

Nuevo presidente de la SCJ

El comentario se produce horas después de que el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) escogiera a Justiniano Montero Montero como nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia, durante una sesión encabezada por el mandatario Luis Abinader en el Palacio Nacional, en su calidad de presidente del órgano.

Montero será juramentado el próximo martes y sustituye a Luis Henry Molina, quien decidió no ser evaluado para otro período al frente del máximo tribunal.

El nuevo presidente de la SCJ fue ratificado como juez de esa alta corte el pasado 8 de septiembre, para un período de siete años. Antes de su elección, presidía la Primera Sala, encargada de conocer asuntos civiles y comerciales.

Montero llegó a la Suprema Corte en abril de 2019, luego de iniciar su carrera judicial en diciembre de 1998 como juez de paz de la Segunda Circunscripción del Distrito Nacional.

Es oriundo de El Cercado, provincia San Juan, y se graduó de Derecho en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) en 1989.

Otros jueces escogidos

Además de Julio César Emilio Canó Alfau, el CNM escogió como miembros de la SCJ a Antonia Josefina Grullón Blandino, Amauri Antonio Pimentel Fabián, Arelis Socorro Ricourt Gómez, Diomedes Ydelfo Villalona Guerrero y Ylona María de la Rocha Camilo.

Ministerio Público

De su lado, el Ministerio Público está encabezado por Yeni Berenice Reynoso, quien ocupa el cargo de procuradora general de la República.

Reynoso es abogada y maestra, oriunda de Luperón, Puerto Plata. Inició su trayectoria en el Ministerio Público en 1999 como paralegal voluntaria en la Fiscalía de Santiago.

Durante su trayectoria ha trabajado en investigaciones y procesos judiciales de relevancia, además de realizar estudios especializados en litigación penal, derecho procesal penal y derecho constitucional.

El hecho de que el Ministerio Público y la Suprema Corte de Justicia estén dirigidos por funcionarios provenientes de sus respectivas carreras no solo constituye un acontecimiento histórico, sino también una clara muestra de avance, madurez y fortalecimiento institucional. — Wilson Camacho (@WilsonCamachoP) November 2, 2026