Por tercera vez, fue aplazada la audiencia para conocer la solicitud de medidas de coerción contra cuatro colombianos acusados de cometer robos a mano armada en los sectores Piantini y Naco, del Distrito Nacional, y detenidos hace más de una semana.

Según los abogados de las partes, la audiencia fue fijada para el próximo viernes 6 de noviembre debido a la falta de un intérprete que tradujera las declaraciones de una de las víctimas, un ciudadano holandés que figura como querellante.

Las dos primeras audiencias se aplazaron a solicitud de la defensa que solicitaba más tiempo para poder demostrar que los imputados acudirían a las audiencias sin necesidad de permanecer en prisión preventiva.

Los colombianos apresados

Los detenidos son Fabio Nelson Herrera Bedoya, de 45 años; Carlos Andrés López Usuga, de 31; Víctor Alfonzo Salamanca Cruz, de 38, y Diego Alexander Cetina Liberato, de 42.

Según informó la Policía Nacional, los extranjeros fueron detenidos durante un operativo en el que se les ocupó una pistola calibre 9 milímetros con 13 cápsulas, un reloj Rolex Cosmograph Daytona de oro de 18 quilates, dos vehículos, una motocicleta y seis teléfonos celulares.

Las investigaciones comenzaron a raíz de varias denuncias, entre ellas la presentada por un ciudadano que reportó haber sido despojado violentamente de un reloj Rolex de oro.

Asimismo, los investigadores daban seguimiento a un intento de asalto a mano armada contra otro ciudadano, ocurrido en la calle Andrés Julio Aybar, en el referido sector. Según las investigaciones, los presuntos responsables habrían intentado despojar a la víctima de una cadena y un reloj Rolex.

Detalles de los asaltos

La solicitud de prisión preventiva establece que los hechos ocurrieron los días 24 y 25 de octubre en los sectores Piantini y Naco.

Según la investigación preliminar, en el primer caso, Fabio Nelson Herrera Bedoya y Carlos Andrés López Usuga habrían amenazado de muerte con un arma de fuego a un ciudadano e intentado despojarlo de su reloj en el establecimiento Auto Shine, ubicado en la plaza Acrópolis, en Piantini.

La víctima se resistió al asalto mediante un forcejeo y utilizó una silla que se encontraba en el lugar, lo que impidió que los presuntos asaltantes lograran su objetivo. El incidente quedó captado por las cámaras de seguridad.

En un segundo hecho, ocurrido en el establecimiento Atelier, en Naco, los imputados habrían despojado a otro ciudadano de un reloj Rolex Daytona de oro y 1,500 dólares en efectivo.

Las autoridades identificaron los vehículos presuntamente utilizados por los imputados para dar seguimiento a las víctimas y sorprenderlas durante los asaltos.

Se trata de una motocicleta, una yipeta Ford Escape y un vehículo Kia Seltos.