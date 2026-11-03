Compromiso Santiago valora como "abierto y riguroso" el proceso de elección de nuevos jueces de la SCJ

Justiniano Montero Montero, Arelys Socorro Ricourt Gómez, Antonia Josefina Grullón Blandino, Ylona María de la Rocha Camilo, Diomede Ydelio Villalona Guerrero, Julio César Emilio Canó Alfau y Amauri Antonio Pimentel Fabián. ( CEDIDAS A DIARIO LIBRE )

Las instituciones que integran Compromiso Santiago valoraron positivamente este martes el proceso mediante el cual el Consejo Nacional de la Magistratura eligió al magistrado Justiniano Montero Montero como presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y designó a seis nuevos integrantes del tribunal, al considerar que fue abierto y riguroso.

Los magistrados elegidos son Arelis Socorro Ricourt Gómez, Diomede Ydelfo Villalona Guerrero, Antonia Josefina Grullón Blandino, Amauri Antonio Pimentel Fabián, Julio César Emilio Canó Alfau e Ylona María de la Rocha Camilo.

A través de un comunicado de prensa, el sector empresarial destacó que la nueva composición reúne conocimientos en materia civil y comercial, penal, administrativa, así como en niñez y adolescencia.

"A la experiencia de la carrera judicial se suman las del ejercicio de la abogacía, la docencia universitaria y el arbitraje", destacó.

Dice que, para Compromiso Santiago, esa combinación amplía las perspectivas desde las cuales la Corte podrá abordar los asuntos sometidos a su consideración.

Desde Santiago, la entidad valoró particularmente que, junto a magistrados con experiencia en el Distrito Nacional, se incorporen dos que han presidido cámaras de la Corte de Apelación de La Vega. Su trabajo en el Cibao les ha permitido conocer de primera mano las condiciones en que se imparte justicia en la región.

Compromiso Santiago también reconoció el servicio prestado por el magistrado Luis Henry Molina durante su período al frente de la Suprema Corte de Justicia.

Como instituciones de la sociedad civil, reiteraron su interés en una justicia independiente, que resuelva los casos en un plazo razonable y ofrezca seguridad jurídica a la ciudadanía.

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Sobre Compromiso Santiago

Compromiso Santiago está integrado por representantes de seis instituciones que impulsan el desarrollo económico, social y estratégico de Santiago: Lina García Blasco, de la Asociación para el Desarrollo, Inc. (Apedi); Luis José Bonilla, de la Asociación de Industriales de la Región Norte (AIREN); Luis Campos Jorge, de la Cámara de Comercio y Producción de Santiago (CCPS); Miguel Lama Rodríguez, de la Corporación Zona Franca Santiago (CZFS); Ricardo Fondeur Victoria, del Consejo para el Desarrollo Estratégico de Santiago (CDES), y Marco Cabral Franco, de la Asociación de Empresas de Zonas Francas del Cibao (AEZC).