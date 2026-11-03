Controlan a un recluso que intentó agredir al subdirector de Najayo y extorsionar por teléfono
El preso fue sometido a la obediencia, al igual que otro que exhibía un cuchillo a pesar de estar prohibidas las armas
Dos reclusos fueron controlados este martes por vulnerar las normas de seguridad en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR-XX), de Najayo, San Cristóbal, uno relacionado con una presunta extorsión desde una cabina telefónica y que al ser denunciado intentó agredir al subdirector de esa institución.
Alrededor de las 11:00 de la mañana, las autoridades del centro recibieron una alerta sobre un intento de extorsión que estaría cometiendo el interno Melkin Cede Rodríguez Germán.
El privado de libertad realizaba llamada para extorsionar a otras personas desde una cabina telefónica del centro penitenciario para los internos comunicarse con sus familiares y quienes alertaron al personal penitenciario.
Según la Dirección de Servicios Penitenciario, ante la situación fue realizada una requisa en la celda donde se encontraba recluido el interno quien adoptó una actitud agresiva intentando agredir al subdirector del centro y provocar alteraciones al orden, obligando al personal de seguridad a controlarlo y someterlo a la obediencia.
Exhibía cuchillo
Igual intervención fue necesaria ante el interno Nael Esteban Peguero mientras vociferaba desde una de las ventanas del recinto y exhibiendo un cuchillo, siendo despojado del arma blanca y controlado.
Peguero cumple una condena de 10 años de prisión por violación de varios artículos del Código Penal relacionados con asociación de malhechores y robo.
Ambos internos fueron aislados y sometidos a la comisión de evaluación y sanción del centro, a reserva de otras medidas.