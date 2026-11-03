Controlan a un recluso que intentó agredir al subdirector de Najayo y extorsionar por teléfono

Imagen de archivo de la cárcel Najayo Hombres. ( DIARIO LIBRE )

Dos reclusos fueron controlados este martes por vulnerar las normas de seguridad en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR-XX), de Najayo, San Cristóbal, uno relacionado con una presunta extorsión desde una cabina telefónica y que al ser denunciado intentó agredir al subdirector de esa institución.

Alrededor de las 11:00 de la mañana, las autoridades del centro recibieron una alerta sobre un intento de extorsión que estaría cometiendo el interno Melkin Cede Rodríguez Germán.

El privado de libertad realizaba llamada para extorsionar a otras personas desde una cabina telefónica del centro penitenciario para los internos comunicarse con sus familiares y quienes alertaron al personal penitenciario.

Según la Dirección de Servicios Penitenciario, a nte la situación fue realizada una requisa en la celda donde se encontraba recluido el interno quien adoptó una actitud agresiva intentando agredir al subdirector del centro y provocar alteraciones al orden, obligando al personal de seguridad a controlarlo y someterlo a la obediencia.

Exhibía cuchillo

Igual intervención fue necesaria ante el interno Nael Esteban Peguero mientras vociferaba desde una de las ventanas del recinto y exhibiendo un cuchillo, siendo despojado del arma blanca y controlado.

Peguero cumple una condena de 10 años de prisión por violación de varios artículos del Código Penal relacionados con asociación de malhechores y robo.

Ambos internos fueron aislados y sometidos a la comisión de evaluación y sanción del centro, a reserva de otras medidas.