Henry Molina y Justiniano Montero inician proceso de transición en la Suprema Corte de Justicia

A la izquierda, Justiniano Montero Montero y a su derecha, Luis Henry Molina ( IMAGEN CEDIDA POR LA SCJ )

El presidente saliente de la Suprema Corte de Justicia, Henry Molina, y el recién electo presidente, Justiniano Montero Montero, sostuvieron una reunión que marca el inicio del proceso de transición institucional, orientado a facilitar que las nuevas autoridades asuman sus funciones plenamente.

Durante el encuentro, ambos magistrados conversaron sobre la situación actual de la institución y los retos y desafíos que persisten. Además, mostraron interés en que haya una transición ordenada y coordinada, con la disposición de las autoridades salientes y entrantes para colaborar en el relevo, según una comunicación de prensa del Poder Judicial.

"Con este intercambio se abre una etapa de coordinación para acompañar el cambio de gestión y preservar la continuidad de las labores judiciales y administrativas. El diálogo institucional constituye la base de este proceso, cuyo propósito es facilitar la transmisión de las responsabilidades de dirección y atender las necesidades de la institución durante esta etapa", agrega la nota de prensa.

El nuevo presidente Montero fue escogido por unanimidad por el Consejo Nacional de la Magistratura el pasado 2 de noviembre, en una sesión en la que también fueron designados seis nuevos jueces para integrar la Suprema Corte de Justicia.

Su elección representa un hito

La elección del juez de carrera para presidir el máximo tribunal constituye un hito en la historia del Poder Judicial dominicano y representa un reconocimiento a la trayectoria de integridad y experiencia desarrolladas dentro de la judicatura por Montero, quien integra la Suprema desde abril de 2019.

Montero se desempeñaba como presidente de la Primera Sala, especializada en asuntos civiles y comerciales.

La juramentación del juez presidente Montero y de los nuevos integrantes de la SCJ se realizará este martes 10 de noviembre en el Palacio Nacional. Posteriormente, tendrá lugar la ceremonia de traspaso en la sede de la Suprema Corte de Justicia.