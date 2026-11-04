Una nueva recusación contra jueces frena el juicio de fondo contra Jean Alain Rodríguez

Las tres juezas del Segundo Tribunal Colegiado que conocen actualmente el proceso, Yissel Soto, presidenta; Clara Castillo y Jarolyn Elizabeth Rosario López. ( ESTARLIN ROSA )

Una nueva recusación contra los jueces que han sido apoderados en los últimos dos años para conocer el juicio de fondo contra el exprocurador general Jean Alain Rodríguez y otros 14 imputados por presunta corrupción retrasa el proceso penal, que no logra avanzar en esta etapa debido a la cantidad de incidentes presentados.

Este miércoles, cinco abogados que representan a dos acusados presentaron una recusación contra las tres juezas del Segundo Tribunal Colegiado, luego de que estas se negaran a ampliar el plazo para interponer recursos de oposición a la decisión de diferir el fallo de 21 incidentes.

Se recuerda que, en enero de 2025, fue recusado el Cuarto Tribunal Colegiado, cuyos tres jueces fueron acusados de parcialidad e incluso de prevaricación por los abogados de los imputados. Estos magistrados fueron apartados del expediente.

Las tres juezas del Segundo Tribunal Colegiado que conocen actualmente el proceso, Yissel Soto, presidenta; Clara Castillo y Jarolyn Elizabeth Rosario López, rechazaron la recusación al considerar que han garantizado el debido proceso, incluso cuando los fiscales las han calificado de "hipergarantistas" y las defensas las han acusado de tener "miedo".

Próximos pasos judiciales

La jueza Clara Castillo sostuvo que, durante el año y ocho meses que llevan conociendo el caso, a lo único que han temido es a incumplir la ley que garantiza el debido proceso a ambas partes.

El tribunal enviará la recusación a la Corte de Apelación y, en caso de que las magistradas sean confirmadas, fijó la próxima audiencia para el 16 de noviembre.

Las recusaciones fueron presentadas por los abogados Rafael Antonio Pacheco Paulino, Dionisio Modesto Caro y Pedro Eugenio Cordero Ubri, en representación de Ramón Lucrecio Burgos Acosta, así como por Manuel Sierra Pérez e Ybo René Sánchez Díaz, defensores del exsubdirector financiero de la Procuraduría General de la República, Alfredo Alexander Solano.

Las defensas de Solano y de Jean Alain Rodríguez son las que más incidentes han presentado durante las audiencias.

Este miércoles, Carlos Balcácer, quien encabeza el equipo de abogados de Rodríguez, no estuvo presente.

Sin embargo, el lunes advirtió que a las juezas les iba a "salir caro" no ampliar de tres a seis días el plazo para interponer recursos de oposición a la decisión de diferir el fallo de los 21 incidentes relacionados con la exclusión de pruebas presentadas por los fiscales.