Mirna Ortiz advierte a exprocruador Jean Alain y compartes: "Pruebas hablarán y vendrán condenas"
La titular de la Pepca prevé que corte rechazará recusación al tribunal que conoce juicio de fondo
La titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, advirtió al exprocurador general Jean Alain Rodríguez y a los demás 14 acusados de presunta corrupción que se verán de nuevo en el Segundo Tribunal Colegiado porque, a su entender, la corte rechazará la recusación de sus tres juezas por dos de los imputados.
Ortiz sostuvo que, aunque los acusados continúen rehuyendo, presentando incidentes, en cualquier momento deberán enfrentarse a las pruebas sometidas contra ellos.
Sostuvo que no entiende cómo los que pretenden obtener la extinción de la acción penal son los que promueven recusaciones, los aplazamientos "y plantean y replantean incidentes que ya han sido fallados cien veces por el tribunal".
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Los que recusaron al tribunal
Las recusaciones contra las juezas Yissel Soto, presidenta; Clara Castillo y Jarolyn Elizabeth Rosario López, fueron presentadas este miércoles, de manera oral, por los abogados de los acusados Ramón Lucrecio Burgos Acosta y del exsubdirector financiero de la Procuraduría General de la República, Alfredo Alexander Solano.
Los togados son Rafael Antonio Pacheco Paulino, Dionisio Modesto Caro, Pedro Eugenio Cordero Ubri, Manuel Sierra Pérez e Ybo René Sánchez Díaz.
Las magistradas rechazaron la recusación al considerar que han garantizado el debido proceso, incluso cuando los fiscales las han calificado de "hipergarantistas" y las defensas las han acusado de tener "miedo".
La jueza Clara Castillo sostuvo que, durante el año y ocho meses que llevan conociendo el caso, a lo único que han temido es a incumplir la ley que garantiza el debido proceso a ambas partes.
El tribunal enviará la recusación a la Corte de Apelación y, en caso de que las magistradas sean confirmadas, fijó la próxima audiencia para el 16 de noviembre.
Segundo tribunal recusado en juicio de fondo
El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional fue apoderado del juicio de fondo tras la corte acoger la recusación de la defensa del exprocurador contra los jueces del Cuarto Tribunal Colegiado, presentada en enero del 2025.
Los jueces apartados del proceso son Keyla Pérez Santana, Elías Santini Pereira y Arisleyda Méndez Bautista.