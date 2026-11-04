Mirna Ortiz advierte a exprocruador Jean Alain y compartes: "Pruebas hablarán y vendrán condenas"

La titular de la Pepca, Mirna Ortiz, acompañada de los fiscales Miguel Collado y Melvin Romero, al salir de la audiencia de este miércoles del Segundo Tribunal Colegiado, cuyas juezas fueron recusadas por dos acusados del caso que se le sigue al exprocurador general Jean Alain Rodríguez. ( DIARIO LIBRE/ESTARLING ROSA )

La titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, advirtió al exprocurador general Jean Alain Rodríguez y a los demás 14 acusados de presunta corrupción que se verán de nuevo en el Segundo Tribunal Colegiado porque, a su entender, la corte rechazará la recusación de sus tres juezas por dos de los imputados.

Ortiz sostuvo que, aunque los acusados continúen rehuyendo, presentando incidentes, en cualquier momento deberán enfrentarse a las pruebas sometidas contra ellos.

"Es evidente que lo que la defensa de Jean Alain Rodríguez y compartes le rehúye es al conocimiento de las pruebas de este proceso, pero tal y como advirtió el tribunal, aquí nos veremos, las pruebas hablarán y evidentemente que vendrán las sentencias condenatorias que es lo que todos esperamos" Mirna Ortiz Titular de al Pepca “

Sostuvo que no entiende cómo los que pretenden obtener la extinción de la acción penal son los que promueven recusaciones, los aplazamientos "y plantean y replantean incidentes que ya han sido fallados cien veces por el tribunal".

Los que recusaron al tribunal

Las recusaciones contra las juezas Yissel Soto, presidenta; Clara Castillo y Jarolyn Elizabeth Rosario López, fueron presentadas este miércoles, de manera oral, por los abogados de los acusados Ramón Lucrecio Burgos Acosta y del exsubdirector financiero de la Procuraduría General de la República, Alfredo Alexander Solano.

Los togados son Rafael Antonio Pacheco Paulino, Dionisio Modesto Caro, Pedro Eugenio Cordero Ubri, Manuel Sierra Pérez e Ybo René Sánchez Díaz.

Las magistradas rechazaron la recusación al considerar que han garantizado el debido proceso, incluso cuando los fiscales las han calificado de "hipergarantistas" y las defensas las han acusado de tener "miedo".

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/04/whatsapp-image-2026-11-04-at-120349-pm-715369a9.jpeg El exprocurador general Jean Alain Rodríguez al salir del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional. (DIARIO LIBRE/ESTARLING ROSA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/04/whatsapp-image-2026-11-04-at-120352-pm-1-4c1da10e.jpeg (LAS JUEZAS DEL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO,YISSEL SOTO, PRESIDENTA; CLARA CASTILLO Y JAROLYN ELIZABETH ROSARIO LÓPEZ.) ‹ >

La jueza Clara Castillo sostuvo que, durante el año y ocho meses que llevan conociendo el caso, a lo único que han temido es a incumplir la ley que garantiza el debido proceso a ambas partes.

El tribunal enviará la recusación a la Corte de Apelación y, en caso de que las magistradas sean confirmadas, fijó la próxima audiencia para el 16 de noviembre.

Segundo tribunal recusado en juicio de fondo

El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional fue apoderado del juicio de fondo tras la corte acoger la recusación de la defensa del exprocurador contra los jueces del Cuarto Tribunal Colegiado, presentada en enero del 2025.

Los jueces apartados del proceso son Keyla Pérez Santana, Elías Santini Pereira y Arisleyda Méndez Bautista.