Acusan a un hombre de terrorismo por amenazas contra el presidente Luis Abinader

Vista del Palacio de Justicia de San Francisco de Macorís, donde se conocerá la medida de coerción contra el acusado de supuestamente amenazar al presidente Luis Abinader. ( ARCHIVO/ANEUDY TAVÁREZ )

El Ministerio Público solicitó tres meses de prisión preventiva, como medida de coerción, a un hombre al que acusa de terrorismo por presuntamente amenazar la figura del presidente de la República, Luis Abinader.

La solicitud de medida de coerción contra el imputado, Delvinson De la Cruz Sosa, de 29 años, fue depositada este miércoles en la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del distrito judicial de San Francisco de Macorís, provincia Duarte.

De acuerdo con las investigaciones, los organismos de inteligencia habían detectado y alertado sobre las presuntas intenciones del sospechoso, lo que dio paso a las diligencias investigativas que culminaron con su arresto.

Detención y allanamientos

De la Cruz Sosa fue detenido durante un allanamiento realizado el martes en un apartamento ubicado en el segundo nivel de una vivienda de la calle Joaquín Balaguer, en el sector Vista del Valle, en San Francisco de Macorís.

Como parte de las pesquisas, el Ministerio Público también allanó la Ferretería Molina, ubicada en la avenida Profesor Juan Bosch, en el mismo sector, establecimiento donde laboraba hasta el momento el ahora procesado.

Durante los operativos, las autoridades ocuparon equipos electrónicos y sustancias químicas que están siendo evaluados como posibles evidencias relacionadas con las amenazas bajo investigación.

Presunto atentado contra el presidente

En la autorización judicial para ejecutar los allanamientos, el tribunal de Atención Permanente hace referencia a una investigación sobre la presunta planificación de un "atentado terrorista" contra el mandatario.

El documento señala que el supuesto atentado estaría previsto para el 6 de noviembre de 2026, Día de la Constitución.

El caso se encuentra ahora a la espera de que el tribunal fije la audiencia para conocer la solicitud de medida de coerción.