×
Versión Impresa
Edición Impresa.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Terrorismo
Añadir Diario Libre en GoogleTerrorismo

Acusan a un hombre de terrorismo por amenazas contra el presidente Luis Abinader

El Ministerio Público solicita tres meses de prisión preventiva para el sospechoso

  • Edward Fernández - Twitter
  • Edward Fernández - Facebook
Expandir imagen
Acusan a un hombre de terrorismo por amenazas contra el presidente Luis Abinader
Vista del Palacio de Justicia de San Francisco de Macorís, donde se conocerá la medida de coerción contra el acusado de supuestamente amenazar al presidente Luis Abinader. (ARCHIVO/ANEUDY TAVÁREZ)

El Ministerio Público solicitó tres meses de prisión preventiva, como medida de coerción, a un hombre al que acusa de terrorismo por presuntamente amenazar la figura del presidente de la República, Luis Abinader.

La solicitud de medida de coerción contra el imputado, Delvinson De la Cruz Sosa, de 29 años, fue depositada este miércoles en la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del distrito judicial de San Francisco de Macorís, provincia Duarte.

De acuerdo con las investigaciones, los organismos de inteligencia habían detectado y alertado sobre las presuntas intenciones del sospechoso, lo que dio paso a las diligencias investigativas que culminaron con su arresto.

Detención y allanamientos

De la Cruz Sosa fue detenido durante un allanamiento realizado el martes en un apartamento ubicado en el segundo nivel de una vivienda de la calle Joaquín Balaguer, en el sector Vista del Valle, en San Francisco de Macorís.

Como parte de las pesquisas, el Ministerio Público también allanó la Ferretería Molina, ubicada en la avenida Profesor Juan Bosch, en el mismo sector, establecimiento donde laboraba hasta el momento el ahora procesado.

RELACIONADAS

Durante los operativos, las autoridades ocuparon equipos electrónicos y sustancias químicas que están siendo evaluados como posibles evidencias relacionadas con las amenazas bajo investigación.

Presunto atentado contra el presidente

En la autorización judicial para ejecutar los allanamientos, el tribunal de Atención Permanente hace referencia a una investigación sobre la presunta planificación de un "atentado terrorista" contra el mandatario.

  • El documento señala que el supuesto atentado estaría previsto para el 6 de noviembre de 2026, Día de la Constitución.

El caso se encuentra ahora a la espera de que el tribunal fije la audiencia para conocer la solicitud de medida de coerción.

TEMAS -
  • Compartir por Twitter
  • Compartir por Facebook

Egresado de Comunicación Social de la Universidad Dominicana O&M. Tiene más de una década de ejercicio periodístico. Padre orgulloso de Lía y Eva.