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caso Senasa 2.0
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Corte ratifica prisión preventiva a siete imputados en caso Senasa 2.0

El tribunal varió la medida de coerción de Elsa de la Rosa Vásquez por arresto domiciliario y uso de grillete electrónico

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    Corte ratifica prisión preventiva a siete imputados en caso Senasa 2.0
    Momento en que trasladan a imputados en el caso Senasa 2.0 luego de la audiencia. (DIARIO LIBRE/ SAMIL MATEO)

    La Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional ratificó este miércoles la prisión preventiva a siete imputados en el caso Senasa 2.0 y varió la medida de coerción de Elsa de la Rosa Vásquez por arresto domiciliario y uso de grillete electrónico.

    La decisión se produjo tras más de diez horas de audiencia, durante la cual el tribunal conoció los recursos de apelación presentados por los ocho  procesados por su presunta vinculación con un esquema de fraude contra el Seguro Nacional de Salud (Senasa).

    Imputados y acusaciones

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    Salida de imputados del tribunal. 
    Salida de imputados del tribunal. (DIARIO LIBRE/ SAMIL MATEO)
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    Imputados en caso Senasa 2.0 custodiados por agentes. 
    Imputados en caso Senasa 2.0 custodiados por agentes. (DIARIO LIBRE/ SAMIL MATEO)

      Los recurrentes fueron Laura Santana, Hannah Rodríguez, Angeury Guzmán, Juan G. Ravelo, Juan H. Poueriet, Elsa de la Rosa, Wander Díaz e Ysabel Heredia. De estos, solo De la Rosa obtuvo una variación de la medida de coerción.

      • El tribunal estuvo integrado por los jueces Ysis Muñiz, Teófilo Andújar e Ingrid Fernández.

      En representación del Ministerio Público participaron los fiscales Wilson Camacho, Yudelka Holguín y Alexis Piña Echavarría.

      El órgano persecutor atribuye a los imputados presuntos delitos de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, cobro de sobornos, estafa contra el Estado, desfalco, falsificación de documentos y lavado de activos.

      TEMAS -

         Periodista egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), con maestría en Periodismo Televisivo y en Comunicación Corporativa.