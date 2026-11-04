Imponen prisión preventiva a hombre vinculado a muerte de niño de dos años en Los Alcarrizos

Un hombre vinculado a la muerte de un niño de dos años fue enviado a prisión preventiva por tres meses, por disposición de un tribunal que acogió la solicitud del Ministerio Público por un hecho ocurrido el pasado 4 de octubre en el sector El Madrigal, de Los Alcarrizos.

La medida fue impuesta a Robinson Bencina, conocido también como Jenson y/o Yanson, por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste, detalla un comunicado de la Procuraduría General Dominicana.

De acuerdo con la investigación, dirigida por el fiscal Henry Severino, el niño falleció a causa de un trauma contuso torácico, según el certificado médico forense emitido por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

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Durante la audiencia, el fiscal litigante Joel Pinales explicó que la madre del menor, Samantha Pierre Saint, dejó al niño bajo el cuidado del imputado, quien era su pareja sentimental y padrastro de la víctima, mientras acudía a un supermercado.

Al regresar, la mujer encontró a su hijo desnudo y tendido en el suelo. Cuando preguntó a su pareja qué había ocurrido, este le dijo que el niño había recibido una descarga eléctrica.

Tras el hecho, el hombre huyó y fue arrestado ocho días después en el distrito municipal Santa María, provincia Montecristi, mediante una orden judicial.

Acciones judiciales

El Ministerio Público calificó provisionalmente los hechos como homicidio agravado contra un niño y violencia intrafamiliar que causa la muerte, conforme a los artículos 91, 92, 124 y 125 del Código Penal dominicano, así como a las disposiciones de la Ley 136-03, sobre protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes.

La jueza Cecilia Toribio dispuso que el imputado cumpla la medida de coerción en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Las Parras, en el municipio San Antonio de Guerra.