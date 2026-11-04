Imponen prisión preventiva a policía que mató a un hombre que tenía las manos en alto en La Vega

Captura del momento en que el agente policial dispara a Marqui Abrahan García Gil en La Vega. ( CAPTURA DE VIDEO QUE CIRCULÓ EN REDES SOCIALES )

La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de La Vega impuso este miércoles tres meses de prisión preventiva, como medida de coerción, a un oficial policial imputado por matar a un joven que era perseguido por la supuesta comisión de varios delitos.

El mayor policial Robin Rafael Márquez Payano deberá cumplir la medida en el Centro de Operaciones Especiales por la muerte de Marqui Abrahan García Gil, de 25 años, ocurrida en junio.

Un video que circuló en las redes sociales mostró el momento en que la víctima fue ejecutada. En las imágenes se observa cómo, al momento del hecho, levantó las manos en señal de que se entregaba ante los uniformados.

Detalles del caso

La actuación fue denunciada por sus familiares, quienes cuestionaron la intervención policial.

El Ministerio Público informó, mediante una nota de prensa, que García Gil era perseguido por su presunta participación en un asalto a una banca deportiva del sector Villa Rosa, en La Vega, donde el pasado 25 de mayo, junto a su pareja, Sulema Violeta De León Abreu, y otro hombre identificado como Anthony Osoria (El Gordo), supuestamente sustrajo la caja fuerte del establecimiento.

Según el órgano persecutor, los implicados despojaron al establecimiento de 244,750 pesos, así como de un arma de fogueo calibre 9 milímetros, y posteriormente emprendieron la huida.

Tras los hechos, las autoridades emitieron una orden de arresto que sería ejecutada por el agente Márquez Payano en junio, cuando perseguía a García Gil por su presunta vinculación con otro asalto a mano armada contra una banca deportiva de La Vega, perpetrado el 13 de junio de 2026, alrededor de las 12:40 de la tarde.

El Ministerio Público explicó que, durante este segundo hecho delictivo, supuestamente fue sustraído un vehículo perteneciente a una supervisora de la banca, así como la suma de 383,262 pesos con 50 centavos. También habría sido sustraída una funda transparente que contenía monedas de diez pesos, correspondientes a las ventas anteriores del negocio.

Acciones policiales

Según el órgano persecutor, mediante las cámaras de seguridad de la zona fue identificado García Gil como uno de los presuntos autores materiales del hecho, que también habría cometido junto a De León Abreu y Osoria.

El Ministerio Público explicó que, el día de la muerte de García Gil, un equipo de la Subdirección Regional de Investigación de la Policía Nacional en La Vega se trasladó a la calle principal del sector El Hatico, específicamente al callejón El Bolsillo, con la finalidad de ejecutar la orden de arresto contra el joven, por su presunta vinculación con el asalto perpetrado en mayo en la banca deportiva.

Durante las investigaciones se estableció que, mientras los agentes actuantes se encontraban en las inmediaciones del referido lugar para ejecutar la orden de arresto, localizaron a García Gil, quien, al percatarse de la presencia policial, emprendió la huida hacia el interior del patio de su vivienda.

Según el Ministerio Público, el oficial Márquez Payano persiguió a García Gil, quien supuestamente sacó un arma de fuego y la lanzó a un patio contiguo. Posteriormente, se colocó frente al agente que lo perseguía.

Calificación jurídica

El órgano persecutor refiere que el oficial utilizó su arma de reglamento y le provocó heridas que le causaron la muerte mientras recibía atenciones médicas en el Hospital Dra. Armida García, de La Vega.

La Fiscalía de La Vega, encabezada por la fiscal Aura Luz García Martínez, otorgó al caso la calificación jurídica de violación de las disposiciones de los artículos 295 y 304 del antiguo Código Penal dominicano, que tipifican el homicidio voluntario con el uso de arma de fuego.