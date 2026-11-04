Tribunal ordena nueva evaluación a Pumarol para confirmar su capacidad cognitiva

El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional ordenó este miércoles que un especialista en salud mental evalúe la capacidad cognitiva de Jean André Pumarol, acusado de matar el año pasado a una mujer y a su perrita tras irrumpir en su apartamento, ubicado en una torre del sector Naco.

El hecho ocurrió luego de que Pumarol huyera de su propia vivienda —en el mismo residencial— tras agredir a su padre y a una empleada doméstica.

La magistrada Gissette Méndez, presidenta del tribunal, explicó que este peritaje es fundamental para determinar el curso del juicio de fondo, ya que permitirá comprobar si el acusado posee la capacidad de comprender y ejercer sus derechos frente a la imputación penal.

Para dar tiempo a que las partes involucradas presenten sus observaciones sobre el informe forense, la próxima audiencia fue pautada para el 30 de noviembre.

El trágico suceso cobró la vida de Yolanda Handal, de 70 años, quien fue atacada a puñaladas junto a su mascota. En el mismo hecho, el agresor también hirió gravemente a la empleada doméstica de la víctima, Teresa Fabián de Heredia, de 71 años.

El joven enfrenta un juicio de fondo tras la corte anular una decisión del juez Deiby Timoteo Peguero, del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, quien rechazó declarar auto de apertura a esa fase, al argumentar el magistrado que al momento de herir de gravedad a las víctimas este estaba bajo un cuadro psicótico.

Insiste en que sea declarado inimputable

Contrario a lo que demandan las víctimas, el abogado de Pumarol solicitó al tribunal declarar inimputable a su defendido. Previo a que se decidiera la nueva evaluación, dijo que lo que se debe verificar es la condición mental en el momento de los hechos de los cuales se le acusa.

Los otros heridos

Las otras personas que resultaron heridas en el ataque, ocurrido en horas de la tarde del 23 de julio del 2025, son Gricelda Ozuna Torres, Francisco Texano, Victoria Heredia y Guillermo Ramón Pumarol Castellanos, este último padre del acusado.